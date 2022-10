Vrtoglavi rast na tržištu nekretnina: Značajniji pada cijena tek 2024. godine

Cijene građevinskog materijala ostavile su značajan trag na tržište nekretnina. U odnosu na prošlu godinu cijena stanova u BiH veća je za oko 30%, a kuće i do 10%. Stabilizacija cijena u BiH je izgledna, kažu upućeni, ali do značajnijeg pada neće doći do 2024. godine.

Izvor: mondo.ba

Najjače tržište prema broju sklopljenih ugovora su Sarajevo, Banjaluka, Tuzla, Istočno Sarajevo i Bijeljna, a cijene stanova u prva dva dostigle su 6.000 KM/m2.

U užem jezgru Sarajeva cijene nekretnina povećane su između 30 i 50%. Ali, ako uporedimo sa okruženjem, BiH je i dalje jeftino tržište, tvrde upućeni. Međutim, kada analiziramo domaći standard i prosječne plate, stanovanje je odavno luksuz.

Ako ne želite da živite dalje od gradskog jezgra, za renoviran stan u starogradnji, moraćete da izdvojite i do 4.500 KM/m2. Odnosno, 6.000 KM za stan u novogradnji, piše N1.

Tendencija rasta cijena na tržištu nekretnina primijećena je tokom ljeta i u Banjaluci. Najniže cijene u novogradnji ne mogu se naći ispod 2.800 KM i to u okolnim dijelovima grada, dok je cijena u jezgru već neko vrijeme izjednačena sa Sarajevom – 6.000 KM.

"Najviše kupuju mladi bračni parovi, ljudi iz inostranstva, ali i ljudi iz drugih gradova. Jedan dio je to gotovina, a drugi dio je putem kredita, tipa 30% gotov novac, a ostatak kredit", kazao je Aleksandar Vuković iz agencija za nekretnine "KONDO" iz Banjaluke.

Upućeni predviđaju da će banke povećatikamate za stambene kredite, a to automatski znači da će sve manje ljudi biti u prilici da podigne kredit, kako bi priuštili nekretninu. S druge strane, manja potražnja uslovljava i blagi pad cijena. Međutim, to se ne očekuje prije 2024. godine, pokazuju istraživanja.

Poskupile su nekretnine i sa druge strane entitetske linije, u Istočnom Sarajevu, ali i dalje su povoljnije u odnosu na komšije.

"Cijene polovnih stanova, u zavisnosti od lokacije, starosti stana i stanja samog stana je negdje između 1.500 i 1.800 KM. Novogradnja prelazi 2.000 KM, dakle 2.500 KM. Još uvijek je to Spasovdanska, Hilandarska, Dečanska, ovaj dio ovdje još uvijek nosi naziv neke top lokacije", naveo je Ranko Vukmanović iz agencija za nekretnine "NEK", iz Istočnog Sarajeva.

Zbog pozicije grada Trebinja i njegovom povezanošću sa primorjem, kao i međunarodnim aerodromom u Dubrovniku, potražnja za nekretninama je ogromna. To, djelimično i diktira cijenu novih stanova koja prelazi 4.000 KM. Starijih stanova, gotovo i nema.

"Čim se i pojavi neki stan, on se veoma brzo proda. Najjeftiniji stan se može dobiti po cijeni od 1.500 KM, ali tu su obično potrebna dodatna ulaganja. Sve je teže za lokalno stanovništvo da dođe do stana. Jer to su cijene koje su neplative, a ljudi uglavnom kupuju na kredit i to polovne stanove", rekla je Mubina van Veen-Isović iz HPM nekretnine iz Trebinja.

U Mostaru novogradnje gotovo da i nema, a renovirani stanovi dostižu 2.300 KM. U Zenici je to cijena između 1.500 i 2.000 KM, dok za novi stan morate iskeširati više od 2.500. Iako je novogradnja i u Brčkom dostigla maksimum, i to između 1.800 do 2.500 KM/m2 , i dalje je jedan od najpovoljnijih tržišta.

"Stara gradnja prati novogradnju tako da, ako poskupi novogradnja, onda poskupljuje i stara gradnja, tako da se kreće od 1.200 do 1.700 KM", istakla je Gorana Tanasić, iz Emporium nekretnine iz Brčkog.

U prvom kvartalu ove godine u BiH je prodato ukupno 627 novih stanova, podaci su Agencije za statistiku BiH. Posebno je zanimljiv podatak da je najskuplji stan, van urbanog područja, prodat, na Jahorini i to za više od oko pola miliona KM.