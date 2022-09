Kvadrat parkinga u centru Banjaluke kao kvadrat stana u pojedinim naseljima

Iako je nepisano pravilo da je cijena kvadratnog metra parkinga pola vrijednosti kvadratnog metra stana, u centru Banjaluke metar parkinga košta kao metar stana van centra grada.

Naime, Banjalučani koji žive u centru grada za parking mjesto često moraju izdvojiti i do 2.600 KM po kvadratnom metru.

Dragan Milovanović, direktor Agecije "Remax", rekao je da se prosječne cijene parkinga kreću od 1.000 do 1.500 KM, dok u centru grada dostižu vrijednost i od 2.500 KM po metru kvadratnom.

"U centru grada cijene garaža su dosta veće jer je pojačana potreba za parkingom", kaže Milovanović.

Prema njegovim riječima, građani koji kupe stan u centru Banjaluke često nemaju izbora nego da kupe i parking mjesto, a kada imaju dva automobila u domaćinstvu, nerijetko kupe i dva parking mjesta.

"U centru grada garaža može dostiću cijenu i od 35.000 KM, što je za njenih 13 do 14 kvadrata između 2.500 do 2.600 KM po metru kvadratnom", kazao je on, pišu "Nezavisne novine".

S tim u vezi kaže da cijene parkinga generalno prate cijene stana, što znači da stanovi čiji je metar kvadratni oko 3.000 KM u prosjeku imaju garažno mjesto vrijednosti 1.500.

"Kada ima veći životni manipulativni prostor, odnosno kada ima javnih parkinga, manja je potražnja za parking mjestom, pa je samim tim i cijena niža, dok građani koji biraju stanove u centru uglavnom moraju kupiti i garažu ili parking mjesto, koje je samim tim i skuplje", ističe Milovanović.

Cijene kvadrata stanova u Banjaluci su od maja u relativnoj stabilizaciji te je trenutno najeftiniji metar kvadratni 2.600 KM i to u naseljima Ada i Novi Borik, dok je najskuplji 4.600 KM.

Kako su iz druge agencije za nekretnine istakli, prosječna vrijednost stanova je oko 3.200 KM po metru kvadratnom, dok se garažno parking mjesto može kupiti i za 1.000 KM po metru kvadratnom.

Najznačajniji faktor koji diktira cijenu je upravo lokacija, tako da su na lokacijama poput naselja Ada, Novi Borik, Lazarevo cijene nešto niže, te je ovdje metar kvadratni parkinga od 1.000 do 1.500 KM.

U naselju Obilićevo za 17 metara kvadratnih garaže potrebno je izdvojiti 22.000 KM, što je 1.294 KM po metru kvadratnom. Gotovo ista vrijednost kvadratnog metra je i u Novoj varoši, gdje metar kvadratni garaže košta 1.250 KM, a situacija je slična i u Boriku, gdje iznosi oko 1.200 KM.