Najpotrebniji građevinci: Najviše radnika u BiH došlo iz Srbije i Turske

U prvih šest mjeseci ove godine u Bosni i Hercegovini je izdato 1.270 radnih dozvola za zapošljavanje stranaca.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Kako su rekli iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH, izdata je 461 radna dozvola koja se računa u kvotu i 809 izdatih nezavisno od utvrđene kvote.

"To je povećanje u odnosu na isti period prošle godine od 274 radne dozvole. U FBiH ukupno je izdato 519, i to je 63 više u odnosu na isti period prošle godine. U RS ukupno su izdate 624 radne dozvole, i to je povećanje od 152 dozvole u odnosu na 2021. godinu. Izdato je 317 koje se računaju u kvotu i 307 izdatih nezavisno od utvrđene kvote. U Brčko distriktu ukupno je izdato 127 radnih dozvola, i to 59 više u odnosu na isti period prošle godine, 28 koje se računaju u kvotu i 99 izdatih nezavisno od kvote", naveli su iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Dodali su da su podaci za RS i Brčko distrikt potvrđeni, dok za FBiH nisu jer Federalni zavod za zapošljavanje nije unio sve radne dozvole u bazu podataka.

"Po djelatnostima, najviše radnih dozvola izdato je u građevinarstvu, i to 331, pa slijede trgovina sa 191, poslovanje nekretninama 137, umjetnost, zabava i rekreacija 106 i prerađivačka industrija 100", stoji u podacima Agencije.

Po državama, najviše radnih dozvola izdato je za državljane Srbije - 253, Turske - 242, Kine - 85, Kuvajta - 60, Bangladeša - 48, UAE - 42, Sirije - 36, Albanije - 35, Hrvatske - 32 i Saudijske Arabije - 30.

Prema njihovim riječima, u 2021. godini izdato je 2.775 radnih dozvola, a ranijih godina taj broj se kretao između 2.400 i 2.900 radnih dozvola, pišu "Nezavisne novine".

"Popunjenost kvote je uvijek oko 2/3 radnih dozvola, ali u kvotu ne spadaju VSS, ključne osobe za rad preduzeća i osnivači preduzeća, stranci čiji se rad zasniva na međunarodnim sporazumima, sportistima. Prema broju izdatih radnih dozvola vezanih za djelatnosti, najveći broj radnih dozvola u 2021. godini odlazi na djelatnost trgovine - 527, poslovanje nekretninama - 343, građevinarstvo - 286, umjetnost, zabava i rekreacija - 281, prerađivačka industrija - 233", kazali su iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Najviše radnih dozvola je izdato građanima Srbije - 622, Turske - 334, Hrvatske - 193, Kine - 124 i Kuvajta - 122.

"Ovi brojevi su već godinama slični, tako da ne možemo reći da negdje nedostaje radne snage, posebno imajući u vidu da je jedno od najbrojnijih zanimanja na evidenciji nezaposlenih osoba upravo trgovac. Ako gledamo broj izdatih radnih dozvola u BiH, vidimo da taj broj nije veliki i kreće se od 0,3 do 0,4% ukupnog broja zaposlenih u BiH. Tradicionalno, najveći broj radnih dozvola izdaje se za djelatnost trgovine. Ova godina je izuzetak sa povećanjem broja radnih dozvola za građevinarstvo iz razloga pokretanja određenih infrastrukturnih projekata na koridoru 5c, ali i drugim projektima. Već godinama najveći broj radnih dozvola se izdaje državljanima Srbije, zatim Turske, Hrvatske i Kine", zaključuju u Agenciji.