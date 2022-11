Višković: Biće sankcionisan svaki pokušaj neodgovornog podizanja cijena

Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je da će u velikoj mjeri biti suzbijen svaki pokušaj neodgovornog podizanja cijena osnovnih životnih namirnica svih koji krše naredbe ili žele da ovu situaciju iskoriste za bogaćenje.

Izvor: Srna

"Smatram da su cijene nekih od životnih namirnica neopravdano visoke i da nema nijednog razloga zbog čega bi do toga trebalo da dođe", rekao je Višković novinarima u Istočnom Sarajevu.

Višković je napomenuo da je izdao nalog da se stave na raspolaganje svi kapaciteti Inspektorata Srpske i pojača kontrola osnovnih životnih namirnica, a da će trgovci, kod kojih bude utvrđeno neosnovano povećanje prodajnih marži, biti suočeni sa rigoroznijim sankcijama.

On je naveo da će svi kapaciteti Inspektorata biti uključeni kako bi se vidjelo da li je opravdano da je cijena pojedinih životnih namirnica ona koju danas imaju.

"Dao sam nalog da inspekcija Republike Srpske u narednim danima malo ozbiljnije iskontroliše prije svega maloprodajne cijene osnovnim životnih namirnica u svim objektima gdje se ta roba prodaje, kako bi ispoštovali naredbe Vlade Republike Srpske vezane za marže, cijene, jer imam osjećaj da osnovne životne namirnice poskupljuju i mimo onoga kako bi trebalo da se dešava", pojasnio je Višković.

Višković je podsjetio da je razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i da su se dogovorili kako reagovati i da su te mjere koncipirane.

"To je odgovor na rastuću inflaciju i pomoć najugroženijim kategorijama u našem društvu i to rade sve zemlje u skladu sa svojim mogućnostima da bi zaštitile najugroženije stanovništvo od divljanja određenih cijena", rekao je Višković i dodao da je razgovarao i sa ministrom trgovine i turizma i direktorom Inspektorata Republike Srpske.

Višković je rekao da se ovih dana najavljuje i poskupljenje brašna i pekarskih proizvoda, a da je odgovor na to povećanje cijene na berzama u Mađarskoj što, kako je rekao, nije tačno ili su te cijene neznatno povećane.

On je dodao da je u Srpskoj ove godine proizvedeno 200.000 tona pšenice i da je to dovoljno da prehrani njeno stanovništvo dvije godine.

"Učestvovali smo i u otkupu te pšenice i ponudili otkupnu cijenu koja je u tom momentu bila povoljnija nego što je bila u Srbiji", istakao je Višković.

On je dodao da je potom dobio objašnjenje da kvalitet domaće pšenice nije na zadovoljavajućem nivou, što smatra neprihvatljivim.

"Da li to neko hoće da kaže da sva pšenica proizvedena u Republici Srpskoj nije za ljudsku upotrebu, nego samo za stočnu hranu? Mogu prihvatiti uslovno rečeno da je to 30 odsto, ali da 100 odsto ne zadovoljava kvalitet 200.000 tona pšenice za ljudsku upotrebu, to zaista ne mogu prihvatiti", naglasio je Višković.

Premijer Srpske je istakao da se ne miri sa tim stvarima i da je stoga nalog dao da se sve pregleda, da organizuju sastanke sa pekarima, mlinarima i da se ponudi kvalitetna i stručna analiza zbog čega se najavljuje povećanje cijena.

On je pozvao trgovce, mlinare i pekare da razgovaraju, jer udar na Republiku Srpsku moraju svi zajedno da podijele i podnesu.

Kao najbolji primjer je naveo situaciju sa peletom, gdje su cijena i marža zauzdani sto odsto, a onda, kako je rekao, kada se ograniči cijena kažu da im nije problem i traže dogovar oko kvota za izvoz.

"Razgovaraćemo i oko kvota za izvoz, ali prije toga treba da se podmiri domaće tržište po cijenama koje su ograničene. Mi samo radimo svoj posao i ovo nije nikakva odmazda, nasrtaj ili kontrola nekih inspekcijskih organa nego samo želimo da se odluke Vlade i uredbe poštuju, da se poštuju marže", pojasnio je Višković.

On je zapitao da li postoji objašnjenje i obrazloženje zašto je ulje u jednom momentu bilo šest i po ili sedam maraka, pa se vratila cijena na četiri marke u maloprodaji.

Višković je upozorio da se maloprodajna cijena ne formira na osnovu pretpostavki nego na osnovu nabavne cijene i marže, te da će za manje prekršaje vjerovatno biti manja kazna, a tamo gdje su veći prekršaji veća kazna.

