Višković: Neodrživo je da cijena struje ostane na sadašnjem nivou

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je sinoć da je neodrživo da cijena električne energije u Srpskoj ostane na sadašnjem nivou, ali da će i u narednoj godini biti najpovoljnija u BiH i okruženju.

Izvor: Shutterstock

Višković je naglasio da će cijene električne energije za domaćinstva i privredu Srpske biti povoljnije nego u Federaciji BiH ali da je potrebno napraviti određene korekcije.

"Imamo jednogodišnje i dvogodišnje ugovore sa našim privrednicima koji ističu krajem ove godine. Prema tome se dolazi u poziciju da se prave novi ugovori i sigurno da će tu doći do određenih korekcija. Čak imamo i saglasnost privrednika da mora doći do korekcije cijena električne energije, da je neodrživo da ostane na postojećem nivou", rekao je Višković za ATV.

On je dodao da će opredjeljenje Vlade Srpske biti da domaćinstva, koja troše određenu količinu električne energije za svoje osnovne potrebe, nemaju poskupljenje električne energije ili da to poskupljenje bude zanemarivo.

"Očekivanja povećanja cijena električne energije u domaćinstvima može biti isključivo tamo gdje se primijeti enormno povećanje ove godine u odnosu na prethodne godine", naglasio je Višković.

Za funkcionisanju novog Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, koji obuhvata elektronske zdravstvene knjižice u Srpskoj, Višković je rekao da je potrebno određeno vrijeme za njegovu potpunu implementaciju.

"Mogu da prihvatim da postoje određeni tehnički problemi. To vodi Fond zdravstvenog osiguranja. Obavijestili su me da su njihovi timovi već otišli do Doma zdravlja Banjaluka da vide o čemu se radi", rekao je Višković i dodao da je svrha tog informacionog sistema da olakša finkcionisanje zdravstvenog sistema.

Javna preduzeća nisu dala doprinos budžetu

Višković je izjavio da Vlada želi da od javnih preduzeća korist imaju i građani i budžet Srpske, a ne da budu dovoljna sama sebi.

Višković smatra da javna preduzeća nisu dala dovoljan doprinos budžetu Srpske uplaćujući dobit koju su imala.

"Kada javna preduzeća uplate dividendu u budžet Srpske, onda se može planirati da ta sredstva budu usmjerena za socijalna davanja, povećanje penzija, boračkih davanja… Tamo gdje bude utvrđeno da menadžment preduzeća nije odgovorio zadatku i sproveo odluke Vlade biće smijenjen", rekao je Višković za Alternativnu televiziju.

Govoreći o najavljenoj reformi javnih preduzeća u Republici Srpskoj, Višković je podsjetio da je reorganizacija “Željeznica” i “Elektroprivrede Republike Srpske” započeta prije nekoliko godina u dogovoru i aranžmanu sa Svjetskom bankom.

"Naša je obaveza da se, u skladu sa aranžmanom sa Svjetskom bankom, u okviru kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske formira jedno tijelo koje će vršiti finansijski nadzor i poslovni nivo javnih preduzeća u Srpskoj, a sve s ciljem da bi se naša javna preduzeća učinila profitabilnijim", pojasnio je Višković.

On je rekao da će se ovo tijelo baviti finansijskim pokazateljima, učincima i operativnim planovima javnih preduzeća.

"Ovo tijelo će sa menadžmentima javnih preduzeća dati prijedloge kako neke stvari treba poboljšati, napraviti uštede, a sve da njihovi finansijski izvještaji na kraju godine budu što veći", pojasnio je Višković.

On je podsjetio da je Vlada ove godine povećala plate, dodatno rasteretila privredu, davala olakšice i jednokratne pomoći određenim kategorijama društva i da je inflacija u svijetu prouzrokovana zbog sankcija uvedenih Rusiji.

"Davanja smo uvećavali i prije godinu i dvije. Bili smo među malobrojnim vladama koje su u vrijeme virusa korona isplaćivale sredstva za lična primanja, poreze i doprinose kako bi radna mjesta u Srpskoj bila sačuvana", ponovio je Višković.

On je podsjetio da je agrarni budžet za narednu godinu duplo viši od ovogodišnjeg i iznosi 180 miliona KM.

(Srna)