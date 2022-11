Divljanje cijena: Nakon brašna opet poskupljuju pekarski proizvodi

Građani Srpske žale se da su prethodnih dana na policama trgovina i marketa cijene brašna skočile, ali to je samo početak, jer se tek očekuje da će ovo poskupljenje uticati na cijene pekarskih proizvoda.

Izvor: Envato

Vlasnici nekoliko pekara potvrđuju da su ova poskupljenja neminovna, jer ne skaču, kako kažu, samo cijene brašna, već i repromaterijala.

Saša Trivić, vlasnik lanca pekara "Manja" iz Banjaluke, potvrdio je da je došlo do skoka cijena brašna.

"Imamo problem, jer cijene koje smo podigli u prethodnom periodu nisu bile dovoljne te su ugrozile poslovanje preduzeća, tako da je evidentno da će do nekog, bar minimalnog, povećanja cijena pekarskih proizvoda doći", rekao je Trivić.

Kako ističe, cijene ovih proizvoda, mogle bi skočiti maksimalno do pet odsto, ne više.

"Tako bar pokazuju naše kalkulacije. Pekari su prisiljeni da dižu cijene, jer nisu u pitanju samo cijene brašna, već treba isplatiti i plate radnicima", ističe.

On navodi da podržava prijedlog premijera Radovana Viškovića da se sjedne i razgovara i pregledaju finansije pekara i mlinara i da se utvrdi da li tu ima nekih spekulacija.

Prema riječima Bojana Bakala, vlasnika pekare "Bakal" iz Banjaluke, a s obzirom na to da je brašno osnovna namirnica u pekarstvu te da je prethodnih nekoliko mjeseci dolazilo do intenzivnog rasta cijena, i to ne samo ovog proizvoda, sada je već neminovno da dođe do poskupljenja pekarskih proizvoda, pišu "Nezavisne novine".

"Već je trebalo doći, ali razlog više je poskupljenje brašna, tako da je to sigurno opravdano i dolazimo u situaciju da, pored svih tih poskupljenja, i hljeb, kao osnovna životna namirnica, mora poskupjeti. Pitanje je samo do koje granice će ići poskupljenje, ali ja vjerujem da će ići do nekih 10 odsto, i to svih pekarskih proizvoda", kazao je Bakal.

Dodaje da je ove godine već dva puta korigovana cijena, i to zbog sirovina i plata te da su i nova poskupljenja sasvim očekivana.

I Željko Popović, vlasnik pekare "Marčelo" iz Banjaluke, naglašava da ne poskupljuje samo brašno, već i sve druge sirovine te da sve to ulazi u kalkulaciju cijene konačnog proizvoda.

"Ako dođe do značajnijeg poskupljenja brašna, a svjedoci smo da cijene već idu gore, ali i drugih repromaterijala koji učestvuju u proizvodnji, sigurno će doći do poskupljenja i pekarskih proizvoda. Pitanje je samo na kojoj cijeni će brašno stati", istakao je Popović.

Podsjećamo, Višković je ranije ove sedmice izjavio da je u Srpskoj ove godine proizvedeno 200.000 tona pšenice i da je to dovoljno da prehrani njeno stanovništvo dvije godine.

On je istakao da je dao nalog da se sve pregleda te da organizuju sastanke sa pekarima, mlinarima i da se ponudi kvalitetna i stručna analiza zbog čega se najavljuje povećanje cijena. Tom prilikom je pozvao trgovce, mlinare i pekare da razgovaraju, jer, kako je rekao, udar na Republiku Srpsku moraju svi zajedno da podijele i podnesu.