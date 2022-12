KUPCI U HRVATSKOJ POLUDJELI ZBOG GREŠKE BRENDA! Usijale se mreže: Najbolji šoping ikad!

Neplanirana najveća praznična sniženja juče su obradovala brojne kupce na veb šopu "Najkija".

Na internet šopu "Najkija" je došlo do greške i nekolicana srećnika koja je to ispratila u Hrvatskoj je uspjela da iskoristi i da obraduje sebe i svoje najbliže. Dukserice koje su koštale 500 kuna (66 evra) su se prodavale po cijeni do 65 kuna (8,6 evra). Majice su takođe bile snižene sa 230 na 30 kuna, piše hrvatski "Jutarnji list".