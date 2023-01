Filip radio za "AMAZON"! Nije smio ni da sjedne: "Dnevno sam nosio šest tona paketa"

Nekadašnji radnik Amazona je uspričao kako je raditi u magacinu, i koje su dobre i loše stvari rada u ovoj korporaciji.

Izvor: YouTube/AmazonTours

U svom autorskom tekstu za "Biznis Insider" Filip Su je podijelio svoju priču, kako je želio da pređe sa mjesta direktora neprofitnog sektora stvarajući besplatni softver za globalno zdravlje riješio da počne da radi za Amazon, i to ni manje ni više nego u magacinu.

Osjećao sam se kao da je jedina stvar koja mi je zaista potrebna za sebe bila neka struktura - vrijeme buđenja, neka vežba - samo da nekako izađem napolje. I bio sam radoznao za Amazon iz nekoliko razloga. Prvo, pored toga što sam bio kupac Amazona oko 25 godina, bio sam radoznao o robotizaciji i šta ona čini našem društvu i budućnosti rada. Bio sam ubijeđen da će nas roboti sve ostaviti bez posla.

Iskreno, takođe sam bio malo skeptičan prema člancima koje ste pročitali o tome da zaposleni ne mogu da idu u toalet i drugim stvarima o uslovima na radnom mjestu. Dio mene se pitao, može li zaista biti tako loše? Na kraju, želio sam da razumijem svoju vrstu društvenog uticaja kada je u pitanju moja sopstvena potrošnja i šta to znači za zaposlene - za živote ljudi. U novembru 2021. prijavio sam se da radim u lokalnom skladištu, koje je takođe Amazonov vodeći centar ovde u Sijetlu.

Dobio sam posao

Proveo sam 7 nedjelja radeći na podu skladišta, zarađujući 18,55 dolara na sat. Prvog dana dobio sam neku vrstu sportskog napitka, platnenu masku kovid sa osmijehom Amazonke na njoj i jednu porciju lijeka protiv bolova - sve u vrećici za zamrzivač. To uporedim sa pridruživanjem mjestu kao što je Majkrosoft, gde sam prvog dana dobio majice i dukseve i ostalo, ili mjesto kao što je Fejsbuk, gdje sam prvog dana dobio iPhone Plus i MacBook Pro.

To samo pokazuje koliko su različiti zaposleni tretirani u različitim dijelovima industrije. U Amazonu nikada nisam sreo svog menadžera i niko nije znao moje ime. Najčešće ime koje sam ikad zvao bilo je Petar, moje ime je Filip. Skoro svaka horizontalna pogodna površina u skladištu, poput merdevina na kojima je veoma lepo sjedeiti, označena je prilagođenom naljepnicom koja kaže: "Ne sjedi". Čak ni rukovodioci tima, koji prvenstveno prate računare tokom cijele smjene, nemaju stolice. Ne razumijem zašto čak i onaj kome posao miruje ne dobije stolicu u magacinu.

Uvijek sam radio za kompanije koje su tvrdile da su ljudi njihova najveća prednost. Činjenica da su sigurnosne kapije u Amazonovom skladištu na izlazu, a ne pri ulasku, kako bi se ljudi uhvatili u zamku od krađe ajfona i slično, pokazuje da je najveća prednost zaista roba koja ulazi u to skladište, a ne ljudi.

Radio sam tokom najvećih gužvi

Prvi dan gužve je zapravo bio uzbudljiv. Šest menadžera je stajalo na ulaznim vratima, tresući plastičnim klepetama dok smo ulazili kroz luk od balona dok je svirala tehno muzika. Bilo je to kao ulazak u Super Bovl; osjećali ste se herojski, kao, "Vau, uradićemo ovu sjajnu stvar."

Međutim, kako je vrhunac odmicao, na kraju se svelo na dva menadžera, a onda ni jednog - bez tapšanja, bez pjesama. Na kraju je jednostavno postojao desk za ljudske resurse gdje su ljudi mogli da se postroje i prijave svoje žalbe HR-u. Bilo je to skoro kao mikrokosmos cjelokupnog emocionalnog iskustva vrhunca: Počeli biste na ovom visokom nivou; sve je to uzbudljivo i šta ne. Do sredine, jedva ste oduševljeni da se uopšte pojavite. I onda na kraju, to su samo ljudski resursi.

Za mene je iznenađujuće da pošto je Amazon u ovom trenutku imao vrhunac već 25 godina, ljudi bi trebalo da budu veoma svjesni koliko su emocije jake tokom ovog perioda. Ako menadžeri ne mogu čak ni da održe entuzijazam da zveckaju plastičnim klepetama 10 minuta dok zaposleni dolaze u smjenu od 11 sati, to je tako loš primjer za sve.

Svakog dana sam vjerovatno podigao oko 6 tona paketa

Stalno vam govore vašu kvotu. Moja kvota se kretala između vjerovatno 220 i 380 paketa na sat.Tokom špica, od mene se tražilo da radim 11 do 11 1/2 sati dnevno, a činilo se da je prosječan paket bio između 2 do 3 kilograma. Ako izračunate, na kraju ćete dobiti neki ludi broj kao što je 6 tona.

Tokom špica, Amazon je mogao da me obavijesti samo 16 sati unapred da moram da radim u smjeni od 11 sati sljedećeg dana. Imao sam 10 sati neplaćenog vremena koje sam mogao da uzmem prije nego što bih automatski bio otpušten. Ako propustim jedan od ovih obaveznih 11-časovnih dana u posljednjem trenutku, mogao bih da dobijem otkaz.

Za nekoga poput mene, kome ne treba čuvanje djece, to nije bio problem. Međutim, prosječna osoba sa porodicom mogla bi biti pozvana na dodatni dan samo 16 sati unaprijed - dan ranije, čak i tokom vikenda Dana zahvalnosti. Mislim da je nedostatak predvidljivosti rasporeda bio najveći problem za većinu saradnika.

Ruke su mi počele da trmu, pa sam otišao kod doktora

Počeo sam da se budim ujutru i otprilike prvih 30 minuta dana, ruke su mi utrnule, samo blago trnci, od zgloba do prstiju. Prsti bi se savijali - mogao bih da ih ispravim, ali bi se ponovo savijali. Na kraju su mi ruke počele da budu polutrajno uvijene sve vrijeme.

Razgovarao sam sa timom za ljudske resurse i oni su mi preporučili da dobijem zvaničnu procjenu od spoljnog lekara. Te noći nakon posla sam otišao na hitnu njegu i rekli su mi da imam sindrom karpalnog tunela, kada su vam tetive upaljene i steže živce. Dali su mi lijekove i rekli da ne dižem više od 10 funti dve nedjelje.

Odmah sam predao papire za premještaj Amazonu, posle sedam dana, nisam se javio. Ali u međuvremenu me je moj menadžer pustio da radim na liniji sa lakšim pakovanjima - onim malim umotanim u mjehuriće. Radio sam na tome neko vrijeme.

Kada mi se Amazon HR javio, dali su mi mogućnost da uzmem dvije nedjelje onoga što se zove "premještaj". To je uključivalo smjene od tri sata dnevno - što znači oko 1.700 dolara manje prihoda - i rad u izmijenjenom nizu dana. Druga opcija je bila da potpišem nešto i kažem da sam dobro i da se vratim na posao. Uzeo sam smještaj, ali pošto je HR-u trebalo toliko vremena da mi se javi, radio sam samo jedan dan lakšeg posla prije nego što su istekle dvije nedjelje koje mi je naredio moj ljekar.

Sve o čemu sam mogao da razmišljam je šta ako moram da brinem o brizi o djeci, ili ako se brinem o starijoj osobi - šta bi ta promjena rasporeda, plus gubitak prihoda od kojeg zavisite, nekome donijela. Šta ako je zdravstvena zaštita moje porodice zavisila od mog zaposlenja, a ja sam dobio takvu povredu gdje su moji izbori bili da uzmem 1.700 dolara manje za dvije nedjelje, ili da samo upijem i potpišem parče papira na kome piše da sam dobro? Potpisaću parče papira na kojem piše da sam dobro. Cinik bi mogao reći da se taj sistem skoro čini dizajniranim da vas natjera da prihvatite.

U roku od otprilike dvije nedjelje nakon što sam napustio posao, fizički simptomi su nestali.

Posao u magacinu me je izvukao iz depresije

Prihvatio sam posao jer sam očajnički tražio nešto što bi mi nametnulo regularnost, a od Amazona sam imao velike koristi. I pravio sam 28.000 koraka dnevno i podizao 6 tona paketa - to je bila ozbiljna vježba.

Takođe mi se dopala jednostavnost. Na poslovima gdje se nese "tašne i mašne" koje sam imao, uvijek je bilo beskonačne gomile posla, bez ikakvih teških prekida. U skladištu, kada se vaša smjena završi, može se napraviti rezervna kopija cijelog utovarnog pristaništa, i to nije vaš problem. Možete jednostavno otići od toga znajući da dolazi noćna smjena i da će oni riješiti problem.

Takođe nikada nisam morao da donosim odluke, neko mi je rekao šta da radim svaki dan. A kada radite posao, to je uglavnom bezumno. Dakle, za nekoga poput mene, ko je osjetio ogroman pritisak da donese ispravne odluke, vaš um je tako miran sve vrijeme jer nikada nema stresa oko samog donošenja odluka. Mogao sam da spavam noću bez razmišljanja o poslu. Rekao sam samo jednoj osobi u Amazonu zašto sam tamo.

To je bilo zato što saradnici zapravo ne razgovaraju jedni sa drugima, ali i zato što nisam želio da me ljudi osuđuju. Bio sam tamo jer sam bio depresivan, a posao me je izvukao iz te depresije. Nisam želio da ljudi pomisle da na neki način ne poštujem njihov posao, samo time što sam se pojavio kada mi nije trebao novac.

(MONDO)