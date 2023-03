Addiko banka poklanja prvu ratu za kredit do 10.000 KM ukoliko na potpisani zahtjev ne odgovori za 10 minuta

Za sve koji vole brze i jednostavne procedure, aktuelna ponuda Addiko banke Banja Luka može da bude odlična prilika za ispunjenje želja.

Svi zainteresovani građani koji apliciraju za Addiko gotovinski kredit do 10.000 KM i rokom otplate do 10 godina, odgovor na potpisani zahtjev za kredit mogu da očekuju kroz 10 minuta. Ukoliko banka ne odgovori u navedenom vremenskom roku, iz Addika kažu, klijentu poklanjaju prvu ratu kredita.



„Klijenti više nego ikada trebaju brzu i kvalitetnu uslugu, a Addiko ovom posebnom ponudom pruža im priliku da se uvjere u ispunjenje obećanja koje će ujedno uštediti njihovo vrijeme. Svi zainteresovani koji do 15. aprila apliciraju za Addiko kredit do 10.000 KM imaju priliku da provjere koliko smo brzi i jednostavni, te da odgovor dobiju u roku od 10 minuta. Ukoliko ne odgovorimo u navedenom vremenskom roku, poklonićemo klijentu prvu ratu. Kredit je u ponudi sa fiksnom kamatnom stopom i za njega mogu da apliciraju klijenti svih banaka, bez obaveze prenosa primanja u Addiko banku“, izjavila je Milka Čađo, direktor Odjela upravljanja proizvodima za stanovništvo u Addiko banci Banja Luka.



Od 15. marta građani imaju priliku da vide i zanimljivu marketing kampanju koja ukazuje na važnost uštede vremena. Addiko marketing tim i agencija Bruketa & Žinić & Grey kreirali su dva spota koji pokazuju da bankarski oglasi ne moraju biti jednolični.



„Kao banka koja brine o potrebama klijenata i svjesni značaja brzine i jednostavnosti u bankarstvu, odlučili smo se za marketing kampanju koja je netipična za bankarski sektor. Reklamni spotovi ove kampanje imaju duhovit pristup, prikazujući različite životne situacije i ljude koji su u konstantnoj trci sa vremenom, što i opisuje realnost u kojoj, pogotovo u posljednje vrijeme svi živimo. Addiko banka, uz svoje brze i jednostavne procedure, svakodnevno nastoji da klijentima omogući da imaju više vremena za sebe“, izjavila je Dijana Latinović menadžer korporativnih komunikacija u Addiko banci Banja Luka, te dodala da u trci sa vremenom, Addiko brzim i jednostavnim procedurama klijentima može da uštedi vrijeme na putu do ostvarenja želja.



Ukoliko ste zainteresovani za ovu posebnu ponudu Addika, te želite da se uvjerite da Addiko ispunjava obećanja, više detalja pronađite na: https://www.addiko-rs.ba/brzi-krediti/, a za sva dodatna pitanja, pozovite Addiko kontakt centar na 051 951 000.