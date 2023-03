Rajaner ukida sve letove za Tuzlu

Niskobužetni avioprevoznik Rajaner planira prekinuti sve letove za Tuzlu od 1. juna ove godine.

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

Podsjetimo, ova aviokompanija je počela sa radom u Tuzli 1. novembra prošle godine kada su dogovorene usluge iz Beča, Memingena i aerodroma Arlanda u Stokholmu.

U izjavi za EX-YU Aviation News, aviokompanija je potvrdila da se linije prekidaju, a već su, kako prenose mediji, obavijestili aerodrom u Tuzli da se prekida prodaja avio-karata.

Ryanair trenutno održava dva nedjeljna leta iz Tuzle za Memingen, koji završavaju 30. maja, tri nedjeljne rotacije za Beč, koji će biti ukinuti 30. maja, kao i dva nedjeljna leta za Stockholm, koji završavaju 31. maja.

Putnici koji su imali rezervisane karte nakon ovih datuma su počeli da primaju obavještenja o otkazivanju njihovih letova.

Podsjećamo, prije nekoliko dana objavljeno je da će mađarska avio-kompanija "Wizz Air" od maja ukinuti let Banjaluka - Malme sa banjalučkog aerodroma. Ova avio-kompanija će zadnji let imati 29. aprila, a ova linija je išla tri puta sedmično, i to utorkom, četvrtkom i subotom.

(RTRS)