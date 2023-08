Kvadrat u Banjaluci pojeftinio za 244 KM: Da li je sada idealno vrijeme za kupovinu stana? Evo šta kažu ekonomisti

Prosječna cijena završenih i prodatih novih stanova u Banjaluci u drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti period prošle pala je za 244 marke po kvadratnom metru, a drastičan pad je zabilježen i u Trebinju.

Naime, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, kvadrat je u gradu na Vrbasu sa 3.627 pao na 3.383 marke, a u gradu na Trebišnjici sa 2.636 na 2.247 KM.

S druge strane, u Bijeljini je došlo do skoka cijena kvadratnog metra sa 1.822 na 2.112, ali i u Doboju, gdje je kvadrat umjesto 1.970 plaćan 2.259 maraka.

Onima koji planiraju da kupe stan ekonomisti poručuju da još pričekaju, dok trgovci priznaju da se pad potražnje već bilježi.

"Rekao bih da je došlo do blagog stabilizovanja tržišta, a ne do izduvavanja balona. Stanogradnja još bilježi značajne aktivnosti, ali pad cijena svakako predstavlja ohrabrujući znak", rekao je ekonomista Slaviša Raković.

Prema njegovim riječima, potencijalnim kupcima bilo bi pametno da pričekaju zbog bankarskih uslova jer rast kamatnih stopa, kako je ocijenio, nije opravdan. To, međutim, nije jedini argument za odlaganje kupovine stana.

"Trebalo bi možda sačekati da se kamate vrate, ali i da cijene dodatno padnu jer su ovakve kakve su sada neodržive. Osim toga, svi grade stanove da bi prodavali i jasno je da aktuelne cijene ne mogu opravdati troškove gradnje", istakao je Raković za "Nezavisne novine".

Senka Gatarić Vasilić, vlasnik banjalučke agencije "Euro-agent", koja je u ovom poslu već 34 godine, kaže da je trend koji se odnosi na pad cijena bio očekivan pošto je maksimum postignut.

"Rast cijena je stao. One zadugo neće ići ka gore. Koliko će one padati teško je predvidjeti. Sada se bilježi stagnacija i pomalo klize ka dolje, kako starih stanova, tako vjerovatno i novih, pošto je malo smanjena i potražnja, to osjete ovi koji grade", rekla je Gatarić Vasilićeva za "Nezavisne novine".

Kako je pojasnila, sve ima svoje vrijeme, odnosno maksimum, koji je zabilježen, a sada se osjeti smanjen interes za kupovinu, odnosno da je tržište zasićeno.

Kada je riječ o cijeloj Srpskoj, prema podacima statističara, porasla je prodaja stanova u odnosu na isti period prošle godine, ali je zabilježen pad u odnosu na cijelu 2022.

"Broj prodatih završenih novih stanova u Republici Srpskoj u drugom tromjesečju 2023. godine veći je u odnosu na drugo tromjesečje 2022. godine za 10,9 odsto, a u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2022. manji je za 3,7 odsto", naveli su iz Republičkog zavoda za statistiku.

I cijene su, kada govorimo o cijeloj Srpskoj, išle ka gore.

"Prosječna cijena prodatih novih stanova u drugom tromjesečju 2023. godine u odnosu na drugo tromjesečje 2022. viša je za jedan odsto i u odnosu na prosječnu cijenu prodatih novih stanova u 2022. godini viša je za 4,9 odsto", naveli su iz Republičkog zavoda za statistiku.

