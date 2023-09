"Kaja" Milanović objavio koliko zarađuje njegova kompanija i kada će biti završene zgrade u centru Banjaluke

Kompanija "MG Mind" prošle godine ostvarila je prihod od 91.077.483 KM, uz bruto dobiti prije oporezivanja 29.872.137 KM odnosno neto dobit u iznosu od 27.288.855 KM.

Izvor: MG MIND

"Tokom 2023. godine kompanija ostvaruje uspješne rezultate i veću realizaciju nego u istom periodu prošle godine pa sa 31. julom ove godine bilježimo prihod od 53 miliona KM", rekao je vlasnik kompanije i jedan od najpoznatijih biznismena u Republici Srpskoj, Mladen Milanović "Kaja" za "Poslovne novine".

"Ukoliko se trend poslovanja nastavi na ovom nivou moguće je i ostvarenje boljeg rezultata u poređenju sa 2022. godinom. Pred nama je, u svakom slučaju, izazovan period poslovanja u trećem i četvrtom kvartalu tekuće godine", rekao je Milanović.

U inervjuu za "Poslovne novine" Milanović se osvrnuo i na građevinski projekat u samom centru Banjaluke (tzv. "rupa"), u Ulici bana Milosavljevića pored Palate predsjednika gdje je kompanija "City Mall", također vlasništvo kompanije "MG Mind" u aprilu 2021. godine krenula u gradnju stambeno-poslovnog kompleksa sa pet lamela okvirne površine 26.500 m², sa 228 stanova i preko 600 parking mjesta.

"Plan je da Lamela 1 bude završena do kraja 2023. godine, a trenutno je izvedeno oko 85 % radova. Kada su u pitanju Lamele 3 i 4 izvedeno je 65 % radova dok je u planu da budu završene do polovine 2024. godine. Lamele 2 i 5 su još u fazi konsolidacije projekta i njegova realizacija i početak gradnje trebaju početi na jesen ove godine. Planirana investicija dostiže vrijednost preko 120 miliona, a do sada je investiran 41 milion KM. Predviđeni rok završetka svih radova na projektu je 2027. godina", pojasnio je Milanović.

"MG Mind" d.o.o. Banjaluka se bavi poslovima trgovine, niskogradnje i visokogradnje, te investicijama i prometom nekretnina, i članica je "MG Mind Corporate", jedne od vodećih grupacija na području BiH.

"Poslovne novine" navode da je u više od dvije decenije uspješnog poslovanja, "MG Mind" postao eminentna kompanija sa 2.500 zaposlenih i godišnjim prihodom cca. 90 miliona KM, koja je razvila mrežu od preko 1.000 poslovnih partnera širom BiH i regiona. Na listi pomenutih novina "MG Mind" rangirana je kao 19. na listi "100 najvećih kompanija u BiH" po dobiti ostvarenoj u 2022. godini.

(MONDO)