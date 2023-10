Vlada RS će se "odužiti" firmama koje učestvuju u kampanji "Društveno odgovorni"

Vlada će nastojati da od preduzeća koje učestvuju u kampanji, kojom su snižene cijene pojedinih proizvoda, kupuje robu kroz sistem interventnih nabavki, a u planu su i druge mjere usmjerene ka učesnicima u ovoj društveno odgovornoj kampanji.

Ministar trgovine i turizma RS Denis Šulić kaže da Vlada RS trenutno nije odredila posebne mjere prema onima koji su se odrekli proizvođačke marže, ali da je to u planu.

"U toku su razgovori sa proizvođačima i ja kao resorni ministar ću se zalagati da (prilikom kreiranja mjera) ipak posebnu pažnju posvetimo onima koji su bili društveno odgovorni u onom trenutku kada je trebalo institucijama RS", rekao je Šulić za Mondo.

Jedan od vidova pomoći, pojasnio je ministar, je taj da će Vlada nastojati da od većine dobavljača koji su se sada odrekli dijela marže nabavlja robu kroz internevne nabavke. Neke od ovih kompanija i do sada su bili dobavljači u intervetnim nabavkama.

"To ćemo nastaviti da radimo. Gledaćemo i da uključimo one koji nisu bili dio samih nabavki, a imaju proizvode koji su potrebni, kada to bude ponovo trebalo", dodaje Šulić.

Ministar je juče predstavio spisak proizvođača, distributera, trgovaca kao i proizvoda koji su dio kampanje "Društveno odgovorni", a koja traje do kraja ove godine. U kampanju je trenutno uključeno 19 proizvođača, četiri distributera, 22 trgovca i ukupno 50 proizvoda.

Devet proizvođača se u potpunosti odreklo marže se na 50 proizvoda koji se mogu naći na policama marketa u Republici Srpskoj. Marže, ili dijela marže, odrekli su se pojedini trgovaci na veliko i distributeri.

Odjeljenje za interventne nabavke Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske je formirano 2017. kako bi preuzelo dio poslova nekadašnjih "Robnih rezervi".

Interventne nabavke primjenjuju se u slučaju postojanja ozbiljnih poremećaja na tržištu – koje mogu izazvati i velike prirodne katastrofe – a o odluku tome donosi Vlada RS. Zakonom o interventnim nabavkama propisan je način interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava za privredu i stanovništvo.

