Višković iz Rusije: BiH će i dalje imati jednu od najpovoljnijih cijena gasa

Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je iz Moskve da cijena gasa ostaje povoljna i da je s predstavnicima "Gasproma" razgovarano o tome da se krene u izgradnju gasifikacije Srpske i dvije gasne elektrane bez obzira na pritiske iz Sarajeva.

Izvor: Shutterstock

Višković je istakao da je delegacija Srpske dočekana u Moskvi na najvišem nivou, da su imali niz sastanaka i obavili razgovore sa potpredsjednikom ruske Vlade Aleksandrom Novakom i njegovim saradnicima, a bili su i predstavnici "Gasproma", "Zarubežnjefta", kao i drugi investitori.

On je naveo da donosi dobre poruke, poput one da će potrošači u Republici Srpskoj imati jednu od najpovoljnijih cijena gasa, ali i potrošači u BiH i to zahvaljujući Srpskoj.

"Razgovarali smo i da dobijemo dugoročni ugovor za snabdijevanje gasom. S predstavnicima `Zarubežnjefta` smo razgovarali o njihovim namjerama daljeg razvoja i proširivanja kapaciteta u Modriči i Brodu, na njihovim benzinskim pumpama, kao i o njihovim budućim investicionim ciklusima u vezi sa izgradnjom gasnih elektrana", rekao je Višković za RTRS.

On je dodao da je sa predstavnicima "Gasproma" razgovarano o tome da se, bez obzira na pritiske iz Sarajeva, konačno krene u izgradnju gasifikacije Republike Srpske i dvije gasne elektrane na prostoru Srpske.

Višković je napomenuo da je danas delegacija Vlade imala sastanak sa potencijalnim investitorima koji bi radili postrojenje za pretvaranje prirodnog gasa u tečni.

"Mogu da kažem da je ovo jedna od najuspješnijih posjeta delegacije Vlade Republike Srpske Ruskoj Federaciji", rekao je Višković i napomenuo da su sastanci bili konstruktivni.

On je izrazio veliku zahvalnost Ruskoj Federaciji, prije svega Novaku koji je pozvao delegaciju Vlade na Rusku energetsku sedmicu u Moskvi.

"Učinjena je jedna velika usluga, odnosno priznanje Republici Srpskoj koja je bila uvažena na jednom tako moćnom skupu", rekao je Višković i napomenuo da su imali priliku da učestvuju na panelu "Globalno tržište nafte i gasa: Kako proći kroz period turbulencije", rekao je Višković.

Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, koji je u delegaciji Vlade u Moskvi, rekao je da je značajno da Republika Srpska četvrti put učestvuje na Ruskoj energetskoj sedmici na kojoj se mogu steći nova iskustva i znanja koja su i te kako potrebna Srpskoj.

On je naveo da su imali brojne kontakte i da je uvjeren da će poslije ove posjete biti novih, ne samo sastanaka, već i aktivnosti na operativnom nivou kojim ćemo razvijati i nove investicije u sektoru energetike sa ruskim partnerima, ali i partnerima drugih država koji izražavaju interes za saradnju sa Srpskom.

(SRNA/MONDO)