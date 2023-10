Višković učestvovao u diskusiji o tržištu nafte i gasa: Evropa ne može bez ruskih energenata (VIDEO)

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković učestvovao je danas u Moskvi, u panel diskusiji pod nazivom „Globalno tržište nafte i gasa: Kako proći kroz period turbulencije“, koja je održana u okviru Šeste ruske nedjelje energetike.

Izvor: Vlada RS

Zajedno sa premijerom Viškovićem, na panelu su učestvovali i potpredsjednik Vlade Ruske Federacije Aleksandar Novak, ministar energetike Pakistana Muhamed Ali, ministar nafte Irana Džavad Odži, potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez i ministar energetike Azerbejdžana Perviz Šahbazov.

Višković od juče boravi u Rusiji, a prisustvovao plenarnoj sesiji "Ruske energetske sedmice".

"Tokom govora predsjednika Putina, ohrabrilo me to što Rusija neće odustati od saradnje sa prijateljskim zemljama. To su zemlje koje nisu podržale sankcije Rusiji, a tu je i BiH zahvaljjući Republici Srpskoj", rekao je za Višković za RTRS.

