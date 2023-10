Đokić potvrdio: Azerbejdžan zainteresovan za Rafineriju Brod

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić potvrdio je da je Azerbejdžan zainteresovan za ulaganje u Rafineriju nafte Brod u Republici Srpskoj

Izvor: Željko Svitlica/MONDO

"Ako se to i desi, oni će tu saradnju razvijati sa komanijom Zarubežnjeft. Obaviješteni smo da su oni trenutno u toj prvoj fazi interesovanja za ovaj projekat, te analiziraju i ocjenjuju projekat", rekao je Đokić u Banjaluci.

Đokić je rekao da će zajedno sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem u naredna tri dana boraviti u posjeti Moskvi, te da je moguće da će i o ovoj temi imati određene sastanke.

On je naveo da je Republika Srpska zainteresovana da se aktivira proizvodnja i prerada nafte u Rafineriji Brod.

"U ovom trenutku kompanija Zarubežnjeft nije našla ekonomski interes, jer je ukupan promet koji je Rafinerija imala kada je aktivno radila bio mali, te je poslovala sa gubitkom duže godina. Imala je proizvodnju između 750.000 do 900.000 tona na godišnjem nivou", pojasnio je Đokić, prenosi RTRS.

Đokić je napomenuo da bi proizvodnja u Rafineriji Brod na godišnjem nivou trebala da bude između 1,3 do 1,9 miliona tona da bi ovo preduzeće moglo da opravda svoje poslovanje.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom nedavne posjete Mađarskoj i sastanka sa azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevom u Budimpešti izjavio je da je Azerbejdžan zainteresovan za ulaganje u projekte u oblasti energetike u Republici Srpskoj.

Dodik je nakon razgovora u kojem je učestvovala i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, naglasio da Azerbejdžan želi da razvija projekte u energetici, gasu i nafti, da su oni perspektivno najznačajniji snabdjevači gasa i nafte na tom prostoru.

"Mi smo ranije dali načelnu saglasnost na gasovod koji je išao iz Azerbejdžana, Turske, Grčke, Hrvatske, Italije, Crne Gore, Albanije. Međutim, u periodu još kad je ministar inostranih poslova bio Zlatko Lagumdžija, kada su počeli da zabranjuju projekat gasovoda iz Srbije, to je stopirano, tada je to bio naš interes. Sada to čeka zajedničko rješenje i vjerujem da će dogovor biti postignut zajedničkim naporima", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je u maju ove godine posjetio Azerbejdžan i sreo se sa tamošnjim premijerom Alijem Asadovim.

