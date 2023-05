Nakon razgovora Dodika i Putina: Košarac i Elek kažu da Srpska od Rusije kupuje gas po najpovoljnijoj cijeni

Direktor preduzeća "Sarajevo gas" iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dogovorio sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom da cijena gasa ostaje gotovo identična za Srpsku.

Izvor: Shutterstock

"Raduje me svaki put kad Dodik ode u Moskvu, posebno nas koji smo u gasnom sektoru zato što je Republika Srpska, ali i Federacija BiH odnosno cijela BiH sto odsto zavisna od ruskog gasa i dugo godina će tako i da ostane", rekao je Elek Srni.

On je napomenuo da svako ko zna ovaj posao zna i da su cijene transporta kroz druge i treće zemlje podigle cijenu gasa.

"Zbog toga je ta cijena malo uvećana. Međutim, i dalje imamo najbolju cijenu u odnosu na cijeli region, jer smo u povlaštenom položaju zbog dobrih odnosa Republike Srpske i Ruske Federacije", napomenuo je Elek.

Dodik je juče izjavio da mu je predsjednik Putin rekao da cijena gasa ostaje gotovo identična za Srpsku. On je naveo da je sada termin kada cijenu gasa treba definisati do početka naredne godine, te da ostaje povoljna, sa nekim malim povećanjima.

Košarac: Dodik pokazao državnički odnos

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac ocijenio je da je jedan u nizu primjera državničkog i liderskog odnosa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika dogovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o gotovo istoj cijeni gasa za Srpsku i Federaciju BiH.

Košarac je istakao da je dogovor postignut juče u Moskvi primarno u interesu građana i Republike Srpske i FBiH jer će se i ove godine grijati po povoljnim cijenama.

"Jednako tako, odlična vijest i za privredni sektor, posebno uzimajući u obzir izazovna vremena i poremećaje na globalnom nivou", ocijenio je Košarac.

Prema njegovim riječima, najpovoljniju cijenu ruskog gasa za sve građane Srpske i FBiH mogu dogovoriti samo prijatelji i partneri sa kojima imate dobre odnose i uspješnu saradnju.

"Ali, ni to nije dovoljno federalnim nevjernim Tomama, pa ne posustaju u konstantnim pritiscima na predsjednika Dodika, mantrama o malignom ruskom uticaju, najavljuju blokade Nove istočne interkonekcije i slično… Pa šta bi bilo da je zatraženo stopiranje ruskog gasa za FBiH?! Ko bi ispaštao?! Građani i privreda naravno", objavio je Košarac na "Instagramu", objavila je Srna.

On je ukazao da to, međutim, nije odlika politike Dodika, niti je to u njegovom karakteru.

"To je državnik i lider! Rad u interesu građana je model kojim pobjeđuje", poručio je Košarac.