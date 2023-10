Očekuju se nove investicije u RS: Višković u Moskvi slušao Putinov govor tokom Ruske energetske sedmice

Premijer Republike Srpske Radovan Višković boravi u Rusiji, a iz Moskve je poručio "da Ruska Federacija ne odustaje od saradnje sa prijateljskim zemljama, a tu pripada i RS".

Izvor: Vlada RS

Višković je u Moskvi prisustvovao plenarnoj sesiji "Ruske energetske sedmice".

"Tokom govora predsjednika Putina, ohrabrilo me to što Rusija neće odustati od saradnje sa prijateljskim zemljama. To su zemlje koje nisu podržale sankcije Rusiji, a tu je i BiH zahvaljjući Republici Srpskoj", rekao je za Višković za RTRS.

Naglasio je da očekuje da će ostati povoljna cijena gasa za Republiku Srpsku.

Naveo je da Rusija neće odustati od Zapadnog Balkana.

"Tu su Republika Srpska, Srbija i Mađarska koje su prijateljske zemlje Rusije", naveo je Višković.

Višković će sutra učestvovati u panel diskusiji pod nazivom "Globalno tržište nafte i gasa: Kako proći kroz period turbulencije?" u okviru Šeste ruske nedjelje energetike u Moskvi, kojoj prisustvuju i ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac. Predviđeno je i da se Višković sastane sa potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Aleksandrom Novakom.

(MONDO)