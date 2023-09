Višković: Srpska nikada nije obaviještena da je Njemačka odustala od projekata

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da Srpska nema finansijske sankcije, da nije obustavila projekte i da je dovoljno jaka da izmiruje sve svoje obaveze.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"NJemačka Vlada kaže da obustavlja projekte u Srpskoj, a njemačka banka koja finansira te projekte kaže da se ne slaže sa odlukama njemačke Vlade", rekao je Višković.

On je dodao da Republika Srpska nikada nije obavještena da je Njemačka odustala od tih projekata i da, kako kaže, nije sve tako kako se kaže i predstavi.

"Ne može neko da misli kako će se finansirati projekti u Federaciji BiH, a da se zaustave projekti u Republici Srpskoj, jer to nije moguće s obzirom da saglasnost na sve te projekte treba da se dobije u Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH", rekao je Višković za BHRT.

Ako neko misli da takav način uređuje BiH, kaže Višković, mi u tome nećemo učestvovati.

"Sve vrijeme se želi predstaviti neka slika da su loši momci u Banjaluci, a tamo negdje su dobri. Nema ovdje ni loših ni dobrih", rekaoje Višković.

On je naveo da nije za varijantu da bilo ko kome nešto nameće, da bilo ko koga preglasava i da bilo ko radi na štetu nekog drugog.

"Ovi mešetari koji glume velike prijatelje BiH u suštini nisu ni blizu ti prijatelji", rekao je Višković.

On je dodao da BiH živi u svojevrsnom protektoratu koji ne postoji nigdje u svijetu.

"To je udar na inteligenciju, jer u BiH imamo čovjeka koji dođe bez legitimiteta Savjeta bezbjednosti UN i kaže `ja se od danas ovdje pitam`", rekao je Višković.

On je istakao da je Republika Srpska dovoljno jaka da izmiruje sve svoje obaveze na vrijeme iako se pokušava raznim spinovima to predstaviti drugačije.

Višković je rekao da nisu nezadovoljni radnici u Republici Srpskoj, već pojedinci koji prave spinove.

"Imali smo nedavno informaciju od predstavnika sindikata koji je rekao da su ga zvali iz američke Ambasade da na neki način podgrije atmosferu", rekao je Višković.

On je ukazao da je to scenario koji se viđa u svim zemljama, dodajući da se tako krenulo i u Ukrajini i nekim drugim zemljama, pa se vidi gdje je to završilo.

"Molim da svi imamo dovoljno razuma i razumijevanja i da na neki način ne ugrozimo bezbjednost u BiH, a time i u Republici Srpskoj", rekao je Višković.

Premijer Srpske je naveo da su plate od 1. januara 2022. godine do kraja januara 2023. godine povećane za 25 odsto, dok je inflacija u prošloj godini bila 15,7 odsto.

Višković je rekao da će Vlada Srpske i u narednom periodu raditi na povećanju plata.

