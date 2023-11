Višković: Vlada RS ne može uticati na odluku "Arselor Mitala" iz Zenice

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da odluka "Arselor Mitala" iz Zenice da obustavi proizvodnju utiče i na "Arselor Mital" iz Prijedora, ali da se na takvu odluku ne može uticati.

"Neki strani investitor koji ima monopol u metalskoj industriji smatra da u ovom momentu nema cijene željeza koju bi očekivao i zato je zaustavio proizvodnju. Drži većinu željezara u Evropi i na taj način želi da izazove vještačku krizu i da dođe do rasta cijene željeza koja će njemu ići u prilog", rekao je Višković novinarima u Banjaluci.

On je dodao da ne zna do kada će to trajati i ponovio da Vlada Srpske ne može na to uticati.

"Arselor Mital" u Prijedoru je saopštio u ponedjeljak da su primorani da obustave proces rada, jer je firma "Mitala" u Zenici prethodno obustavila proizvodnju zbog loših uslova koji vladaju na tržištu čelika.

Upitan da prokomentariše spekulacije da će biti rekonstrukcije Vlade i njegove smjene, Višković je rekao da je na takve spekulacije navikao.

"Prvo su mi `proroci` dali šest mjeseci, pa godinu dana, a evo za koji dan će šest godina. Oni neka spekulišu, a ja radim svoj posao", poručio je Višković.