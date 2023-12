Počinje proizvodnja električne "Fiat pande" u Kragujevcu: Stiže novi model, angažovano 500 radnika

Počinje proizvodnja električne "Fiat pande" u Kragujevcu.

Izvor: MONDO/Marko Tanasković

Tokom sljedeće godine u Kragujevcu bi trebalo da počne proizvodnja električne "fijat pande". Iako nema zvaničnih potvrda iz kompanije "Stelantis", u fabrici uveliko pripremaju proizvodne pogone za novi model.

Nešto više od godinu i po od kada je poslednji "fiat 500L" sišao sa proizvodne trake u Kragujevcu, u javosti se sve češće govori o novom modelu koji će se proizvoditi u Šumadiji. U fabriku je stigla i nova oprema.

"Očekujem da u predviđenom roku do oktobra iduće godine sve to bude na mjestu i da krenemo u serijsku proizvodnju i da svi zaposleni, i one kolege i koleginice naše koje su u inostranstvu, će se vratiti i novi koji budu primljeni, svi budu radno angažovani", kaže Saša Đorđević, predsjednik Samostalnog sindikata FCA.

Primljeno je i nekoliko desetina novih radnika koji će upravljati robotima. Veća zapošljavanja se očekuju početkom 2024. Ipak, predviđa se da će biti angažovan znatno manji broj radnika nego u proizvodnji prethodnog modela.

"Sada trenutno imamo angažovano 500 radnika. Taj broj će se uvećati. U svakom slučaju će biti nešto manji broj radnika nego kod klasičnih automobila", dodaje Đorđević.

Nema potvrde informacije o novom modelu

Italijanski i francuski mediji prvi su objavili da će se u Srbiji proizvoditi električna "panda" na platformi "citroena C3". Za Kristijana Bena, novinara Korijera Torina, nema dileme da "Stelantis" ozbiljno računa na Kragujevac kada je riječ o proizvodnji "pande".

"U julu je bio sastanak sa lancem snabdjevača u Kragujevcu. Njegovo kodno ime je 'smart vejb automobil'. To je praktično nova 'panda'. Informacija je nezvanična, ali kako mi je rečeno proizvodnja nove 'pande' počeće u aprilu u Kragujevcu", objašnjava Bena.

Informacije o novom modelu u "Stelantisu" niko nije spreman da potvrdi. Kažu da novi model neće biti predstavljen sve dok ne siđe sa proizvodne trake.

"Iz 'Stelantisa' su nam rekli da još nije zvanično izdato obavještenje za javnost o tome gdje će se proizvoditi nova električna 'panda', čija bi cijena trebalo da bude oko 20.000 evra. Nezvanično su nam rekli da Maroko nije opcija, kako se u javnosti pričalo, ali da je Srbija jedna od mogućnosti", kaže Sanja Lučić, dopisnica RTS-a iz Italije.

"Stelantis" pod pritiskom italijanske vlade da poveća proizvodnju u Italiji

Upućeni kažu da je "Stelantis" već duže pod pritiskom italijanske vlade da poveća proizvodnju automobila u Italiji.

"Mnogi italijanski političari su apelovali na 'Stelantis' da proizvodi novi model 'pande' u Italiji. Mislim da se nešto može promijeniti, ali ne u velikoj mjeri. Jedan od snabdjevača sa kojim sam razgovarao je već počeo da šalje komponente u Srbiju", naglašava Bena.

Novi model je deo "Stelantisove" strategije čiji je plan da kompanija do 2030. proizvodi najmanje 75 novih modela električnih vozila. Očekuje se da nova "panda" postane popularna iz više razloga, pre svega zahvaljujući povoljnoj cijeni.

(RTS. Mondo, I.L.)