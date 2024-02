APIF podsjeća na rok za predaju finansijskih izvještaja uz upozorenje o kaznama

Do 6. februara 2024. godine 848 pravnih lica iz RS dostavilo je finansijski izvještaj Agenciji za posredničke, infromatičke i finansijske usluge (APIF).

U saopštenju se navodi da je najviše finansijskih izvještaja Agencija zaprimila od strane drugih pravnih lica – 391, privredna društva predala su 387 izvještaja, preduzetnici 67, a izvještaje su predale dvije banke i jedno društvo za osiguranje.

"Podsjećamo da je obaveza predaje godišnjih finansijskih izvještaja u Registar finansijskih izvještaja APIF-a do posljednjeg dana februara tekuće godine za prethodnu godinu propisana Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske", saopšteno je iz APIF-a.

Podsjećaju da je odredbama Zakona predviđena novčana kazna od 3.000 KM do 15.000 KM za pravno lice koje ne preda finansijske izvještaje, a kazna od 1.000 KM do 5.000 KM za preduzetnika koji vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva koji ne preda finansijski izvještaj, te kazna od 300 KM do 1.500 KM za odgovorno lice u pravnom licu koje nije predalo finansijski izvještaj.

"APIF poziva sve subjekte, koji imaju obavezu da predaju finansijski izvještaj za prethodnu godinu, da to i učine u zakonskom roku, kako ne bi snosili sankcije", zaključeno je u izvještaju.

