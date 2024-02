Hljeb u Banjaluci skuplji za 70 feninga u odnosu na ostale krajeve: "Razlike bez osnova", tvrdi Šulić

Hljeb u Banjaluci skuplji je i do 70 feninga u odnosu na ostale krajeve Srpske. Nastavićemo pregovore sa pekarima, ali uporedo idemo u donošenje dvije uredbe da bismo uveli red u cijene osnovnih životnih namirnica, rekao je ministar trgovine i turizma RS Denis Šulić

Pojasnio je da će uskoro, i to u prvoj polovini marta, donijeti uredbu kojom će ograničiti cijenu osnovnog hljeba, ali i da planiraju izmjene propisa kada je riječ o ostalim osnovnim životnim namirnicama.

"Ta uredba će biti dorađena, odnosno na listi će se naći još neki artikli na koje je marža ograničena", rekao je Šulić.

Komentarišući ponašenje pekara koji nisu pristali na dogovor o cijeni hljeba, rekao je da će nastaviti da pregovaraju sa predstavnicima pekarske industrije.

"Cijena hljeba u Banjaluci i banjalučkoj regiji je 60-70 feninga viša u odnosu na druge krajeve Srpske. Nastavićemo da radimo ono što je u našoj nadležnosti, ali ne odustajemo ni od razgovora. Nadam se da ćemo u narednim sedmicama ponovo razgovarati da bismo našli neko kompromisno rješenje", istakao je Šulić.

Govoreći o uredbi koja se tiče tiče ograničavanja marže na osnovne životne namirnice, Šulić je rekao da će ona dorađena sa još nekim artiklima, a dodatno će pojasniti i koji su tačno artikli obuhvaćeni.

"Na primjer za ulje, znaće se tačno koje ulje pripada uredbi, jer do sada je bilo konfuzije na terenu kad je u pitanju primjena same uredbe. Na taj način želimo dodatno da pojasnimo sve te stvari. Pokušavamo da nađemo i način da se u tu uredbu, na zahtjev potrošača, ubacimo i meso. Velike količine mesa se, nažalost, u BiH i Srpsku i dalje uvozi sa strane, tako da postoji tu dosta proceduralnih grešaka i prostora za manipulaciju. Ali, pokušaćemo. Ono što je definitivno i što treba često da ističemo jeste to da je Srpska i sa ovim cijenama, bez dodatnih aktivnosti Vlade, najjeftinija. I u BiH, i u regionu", rekao je Šulić u intervjuu za "Glas Srpske".

