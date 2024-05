Brza podrška za razvoj malih i srednjih preduzeća

U cilju podrške malim i srednjim preduzećima, Addiko Bank ističe izuzetnu ponudu za klijente kojima su potrebna dodatna finansijska sredstva za razvoj poslovanja.

U periodu od 15. maja do 15. juna 2024. godine, Addiko Bank je, pored redovne ponude, omogućila posebne pogodnosti za kredite u iznosu do 1.000.000 KM svim postojećim i novim klijentima banke iz segmenta malih i srednjih preduzeća. Benefiti ove ponude su mogućnost odobrenja kredita za samo 24 časa i oslobađanje troškova obrade za sva preduzeća koja apliciraju za kredit do 15.juna ove godine.