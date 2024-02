Samo uz ličnu kartu do kredita i kreditne kartice

Da aplicirate za kredit do 2.000 KM i/ili Mastercard® 3u1 kreditnu karticu dovoljna je samo lična karta i jedan dolazak u poslovnicu Addiko Bank Banja Luka.

Jedinstvena ponuda koju ima Addiko Bank Banja Luka omogućava klijentima da uz brz i efikasan proces u rekordnom vremenu dođu do kredita i Mastercard® 3u1 kreditne kartice, a za apliciranje je potrebna samo lična karta.

"Razumijemo koliko je važno u današnjem ubrzanom svijetu pojednostaviti procese koji klijentima oduzimaju dragocijeno vrijeme. Addiko Bank omogućava klijentima da, ukoliko ispunjavaju potrebne uslove, dobiju kredit i kreditnu karticu samo uz ličnu kartu. Ovom ponudom želimo svim građanima ponuditi brzu i jednostavnu opciju za ostvarenje finansijskih ciljeva i to uz samo jedan dolazak u poslovnicu banke, bez stresa, komplikovanih procedura i papirologije. Za kredit mogu aplicirati svi klijenti koji nemaju kredit u Addiko banci, a to mogu biti i klijenti drugih banaka jer nemaju obavezu prenosa primanja u Addiko banku. Uz kredit, klijentima je na raspolaganju Addiko Mastercard® 3u1 kreditna kartica koja im omogućava da podijele iznos kupovine do 24 rate ili odgode plaćanje, te zato ova ponuda otvara vrata brojnim finansijskim mogućnostima", detaljnije nam je objasnila ponudu Milka Čađo, direktor Odjela upravljanja retail proizvodima.

Posjetite najbližu poslovnicu Addiko Bank Banja Luka i uvjerite se kako jednostavno možete ostvariti svoje želje i otvoriti vrata benefitima koje nudi Mastercard® 3u1 kreditna kartica.

