Osumnjičen za ubistvo Save Čolića: Đermanović ćutao u policiji, kod tužioca se pokajao

Jovica Đermanović (48) iz Banjaluke kojeg sumnjiče da je hicima iz automatske puške usmrtio Savu Čolića (37) u policiji se branio ćutanjem, dok je i tužilaštvu iznio odbranu i rekao da se kaje.

Njemu se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo i novčaštena proizvoodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Kako saznaje Glas Srpske tužilaštvo će mu predložiti određivanje pritvora i taj prijedlog biće upućen Okružnom sudu u Banjaluci.

Đermanović je pucao na Čolića u ponedjeljak 5. maja u po bijela dana na parkingu sportske radnje "Juventa" u banjalučkoj Karađorđevoj ulici na Laušu.

Kako nezvanično saznaje ovaj list on je tog dana na spomenuti parking došao po pozivu Čolića koji ga je zvao da dođe i da mu vrati dug.

Izvor blizak istrazi je rekao da je Čolić tom prilikom rekao Đermanoviću da će mu "ako ne donese pare ubiti sina".

"Nakon toga Đermanović je otišao do stana i iz garaže uzeo pušku i "pežom" se odvezao na parking Juvente. Sa njim je bilo u autu još jedno lice. Po dolasku na parking, kada je stigao Čolić s motorom on mu je prišao i ispalio kratki rafal u njega od čega je on pao. Dok je ležao ispucao je u njega još jedan rafal", rekao je naš izvor Glasa Srpske.

Dodao je da je lice koje je bilo s Đermanovićem pokušalo da ga spriječi da ne počini zločin, ali nije u tome uspjelo.

Prema za sada dostupnim informacijama u njega je ispalio skoro cijeli okvir iz automatske puške. Kako je potvrđeno hici su Čolića pogodili u predjelu grudnog koša, trbuha i donjih ekstremiteta.

Tokom obdukcije utvrđeno je da on ima više prostrelnih i ustrelnih rana i sve ukazuje da je pogođen s najmanje 20 hitaca. Navodno ima oko 40 rana na sebi, što prostrela, što ustrela.

