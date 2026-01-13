Otvaranje mosta u Česmi u Banjaluci odgođeno zbog snijega

Snijeg koji je padao prethodnih dana usporio je radove na pristupnim putevima mosta u Česmi u Banjaluci, zbog čega je otvaranje mosta, planirano za 20. ili 21. januar, odgođeno.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Iz Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" potvrđuju za Nezavisne novine da je za završetak radova potrebno još oko 15 radnih dana, a radovi su nastavili u utorak, 13. januara.

"Plan je bio da se do 21. januara završe svi radovi, ali vremenski uslovi to nisu dozvolili. Nastavljamo s radovima uz maksimalno angažovanje kapaciteta i očekujemo završetak u narednih nekoliko dana", naveli su iz "Puteva RS".

Na desnoj obali mosta, od rijeke Vrbas do Ulice Petra Velikog, radovi su u potpunosti završeni – postavljeni su ivičnjaci, nasip, tamponi i završni slojevi asfalta, uključujući pješačke staze. Preostaje samo postavljanje saobraćajne signalizacije, koja će biti postavljena nakon završetka radova na lijevoj obali.

Radovi na lijevoj obali, od mosta do spoja sa Ulicom braće Pišteljića, trenutno su u zastoju zbog nepovoljnih vremenskih prilika i djelimične neusklađenosti projektne dokumentacije. Do sada su završeni temelji potpornog zida do područja „Vitaminke“, a nastavak radova biće nastavljen čim vremenski uslovi to dozvole, kako bi se omogućila ugradnja nasipa i završni asfaltni slojevi.

Podsjećamo, izgradnju pristupnih puteva mosta preuzela je Vlada Republike Srpske preko "Puteva RS" u novembru 2025. godine, uz najavu da bi most, ukoliko vremenske prilike dozvole, mogao biti otvoren u januaru.