logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kadirov u komi? Oglasila se ukrajinska obavještajna služba

Kadirov u komi? Oglasila se ukrajinska obavještajna služba

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Nepotvrđene, ali sve učestalije informacije iz ruskih i ukrajinskih izvora tvrde da se lider Čečenije Ramzan Kadirov nalazi u kritičnom stanju zbog otkazivanja bubrega, dok pojedini izvještaji navode da je čak pao u komu.

Zdravstveno stanje Ramzan Kadirova Izvor: Mikhail Sinitsyn / Sputnik / Profimedia

Od kako je objavljena nepotvrđena informacija da je lider Čečenije i blizak Putinov saradnik Ramzan Kadirov u teškom stanju usled otkazivanja bubrega, pojavile su se i tvrdnje da se nalazi u komi.

Prema navodima ukrajinskih medija, koji su se pozvali na informacije dobijene od Glavne ukrajinske obavještajne službe GUR, Kadirovu su otkazali bubrezi i on je u kritičnom stanju.

Međutim, za sada nema zvanične potvrde lekara o stanju četrdesetdevetogodišnjeg šefa ruske Čečenske republike, dok sami medicinski zvaničnici izbjegavaju da o tome uopšte govore.

Prema novinskoj agenciji Interfaks-Ukrajina, Kadirov se nalazi na dijalizi u privatnoj klinici u Čečeniji, dok se oko njega okupljaju članovi njegovog moćnog klana, uključujući rođake koji su došli iz inostranstva. Danas jedan nepotvrđeni izvještaj sugeriše da je Kadirov, u međuvremenu, pao u komu.

Ahmat, Adam ili...

Kadirov, koji je poslao desetine hiljada vojnika da podrži Putinov rat u Ukrajini, nedavno je imenovao svog najstarijeg sina, dvadesetogodišnjeg Ahmata, za zamjenika premijera, što je potez koji se smatra "pripremom terena" za odlazak Kadirova.

Vjeruje se da brutalni i ekscentrični lider, "kršilac ljudskih prava" i jedan od najsankcionisanijih političara na planeti, kako ga naziva Dejli mejl, favorizuje svog "omiljenog sina" Adama (18), koji je takođe i njegov šef obezbjeđenja.

Ukrajinski obavještajci: Kadirov u teškom stanju, porodica se okuplja u bolnici

Još uvijek nije jasno da li bi ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio takav aranžman. Kao multimilioner, Kadirov je napunio čečensku vladu rođacima, uključujući i nekoliko od svojih 15 djece od tri trenutne poligamne supruge.

Navodi se da su još dvije ličnosti viđene kao mogući naslednici: ratni komandant general-major Apti Alaudinov (52), koga Kremlj smatra povjerljivim, i Magomed Daudov (45), šef čečenskog parlamenta.

"Terminalno bolestan"

Posljednji snimak Kadorova prikazuje ga kako teško hoda, sa štapom. Kadirov je dugo tvrdio da je doneo mir u svoj ratom razoreni region, ali kritičari kažu da je ova stabilnost došla po cijenu teške represije i široko rasprostranjenog kršenja ljudskih prava, što je dovelo do opsežnih zapadnih sankcija.

Godinama se u izveštajima sugeriše da je čečenski lider "terminalno bolestan", da pati od nekroze pankreasa i problema sa bubrezima. Često se činilo da se bori sa hodanjem i govorom i da pokazuje dramatične fluktuacije u težini.

Opozicioni ruski oligarch Mihail Hodorkovski tvrdi da je Kadirov “pregovarao sa arapskim šeicima o bezbednoj evakuaciji svoje porodice i bezbjednosti svoje imovine“ u slučaju da Putin odbije da dozvoli Adamu ili drugom sinu da naslijedi vlast u Čečeniji.

Takođe se kaže da sve krhkiji ratni zapovjednik ne vjeruje lekarima u Moskvi i da je ranije tvrdio da je "otrovan".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ramzan Kadirov Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ