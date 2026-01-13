Misteriozna objava Bijele kuće unijela nemir: Tramp stavio pečat na Grenland? (Foto)

Objava Bijele kuće na mreži X, na kojoj se vidi muškarac nalik Donaldu Trampu kako posmatra mapu Grenlanda, izazvala je buru reakcija u Evropi i dodatno podgrijala strahove od moguće američke aneksije tog ostrva.

Izvor: Shutterstock/Anna Moneymaker/AustralianCamera

Bijela kuća je objavila četiri prilično bizarne fotografije na društvenoj mreži X. Na njima se vidi muškarac sa leđa koji izgleda kao američki predsjednik Donald Tramp kako gleda kroz prozor u mapu Grenlanda.

Iza leđa muškarcu je drugi muškarac koji izgleda kao potpredsjednik Sjedinjenih Država, Dž. D. Vens, koji takođe gleda kroz prozor.

Čini se da su četiri slike fragmenti iste fotografije. Vidljiva je i tabela sa natpisom "Pečat predsjednika". Uz fotografije piše: "Kliknite za praćenje situacije".

Tap to monitor the situation.pic.twitter.com/eMCwc6sE3e — The White House (@WhiteHouse)January 13, 2026

Ova objava nije prošla nezapaženo u danskim medijima, koji su sve detaljnije analizirali i naveli da se na mapi može vidjzeti nekoliko grenlandskih gradova, uključujući Pitufik, koji se na danskom zove Tule, gde se nalazi svemirska baza Pitufik - vazduhoplovna baza Tule. "To je američka vojna baza na Grenlandu od 1952. godine", javila je danska TV 2.

Podsjetimo, Tramp je posljednjih nedjelja više puta govorio o aneksiji Grenlanda i nije isključio mogućnost vojne intervencije. Danska premijerka Mete Frederiksen pojačala je svoju antitrampovsku retoriku, rekavši da ako jedan saveznik NATO-a preti drugom, "sve staje".

U zajedničkoj izjavi, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Španija, Italija i Poljska podržale su Dansku u očuvanju njenog suvereniteta nad Grenlandom.

Tramp je u ponedjeljak uveče u emisiji "Air Force One" ponovio da ako Sjedinjene Države ne preuzmu Grenland, Kina i Rusija su spremne da to urade.

Važni sastanci ove nedjelje

Ove nedjelje se održavaju dva važna sastanka. U sredu, dva ministra iz Danske i Grenlanda putuju u SAD na sastanak sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, dok u petak nekoliko američkih senatora stiže u Dansku.

Danski mediji su ranije analizirali prisustvo kineskih i ruskih brodova u neposrednoj blizini Grenlanda i zaključili da nisu primijetili nikakvu aktivnost iz ovih zemalja u tom području, što sugeriše da su Trampove tvrdnje da postoji direktna pretnja iz ovih zemalja netačne.

Sve se dodatno komplikuje jer je zamjenik predsjednika Saveta bezbjednosti Rusije i bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio da bi stanovnici Grenlanda mogli da glasaju za pridruživanje Rusiji ako američki predsjednik Donald Tramp brzo ne preduzme korake za aneksiju arktičkog ostrva, javila je u ponedjeljak ruska agencija Interfaks, a prenio Rojters.

"Tramp mora da požuri. Prema neprovjerenim informacijama, za nekoliko dana bi mogao da se održi iznenadni referendum na kojem bi Grenland, sa populacijom od 55.000 stanovnika, mogao da glasa za pridruživanje Rusiji. I to je to, nema novih malih zvjezdica na američkoj zastavi", tvrdio je Medvedev, misleći na zvezdice koje predstavljaju američke države.

Ruski mediji su nedavno počeli da licitiraju oko datuma kada bi Tramp mogao da anektira ovo ostrvo. Komsomoljskaja pravda je objavila da je prvi datum 14. jun, Trampov rođendan, a drugi mogući datum 4. jul, Dan nezavisnosti SAD. Treća mogućnost je da bi aneksija bila moguća uoči izbora za Predstavnički dom, što bi aneksiju pomerilo za još nekoliko mjeseci.