Ugostitelji u BiH najavili novo poskupljenje kafe u narednih 15 dana!

Kafa bi u narednih 15 dana mogla ponovo poskupiti u ugostiteljskim objektima širom Bosne i Hercegovine.

Izvor: Vedran Ševčuk /MONDO

Nabavna cijena mnogima omiljenog napitka poskupila je za oko 10 posto, piše Hercegovina.info.

Goran Kurtinović, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma RS "Horeca", kaže da je svako dalje povećanje rizik, ali opet, ni sami ugostitelji ne znaju kako ga izbjeći.

"Prosječna cijena kafe u Banjaluci se kreće od dvije do tri i po KM. Skuplje ako ima negdje, to su ekstremi. Cijena kafe je skočila za oko 10 posto u nabavci, pa onda će doći i do male korekcije kada su u pitanju cijene u lokalima. Ugostitelji pristupaju obazrivo jer smo došli do, kako mi kažemo, vrha cijena koji standard naših građana može da podnese", rekao je Kurtinović.

Do porasta cijena kafe mora doći, ne samo zbog porasta nabavne cijene proizvoda, nego zbog rasta plata radnika.

"Ukupno poslovanje poskupljuje. Pomjeranje cijena je stvar opstanka, a nikako veće zarade. Promjene cijena događaće se u narednih 15 dana, ko god ih misli mijenjati, učinit će to tad. Sve ostalo je onda prilagođavanje, ko uspije da ne mora povećavati. Ne bi trebala biti enormna poskupljenja, to je oko 20-30 feninga maksimalno. Kao ugostitelji, želimo sačuvati svoje goste, ali to generalno prerasta u luksuz zbog poskupljenja i kriza. Sve poskupljuje, mora i to", istaknuo je Kurtinović.

Marijana Jarak, vlasnica lokala u Mostaru, u ugostiteljstvu je više od 10 godina i kaže da je poskupljenje najavljeno, ali većim cijenama još uvijek nisu otvorena vrata u mostarskim lokalima.

"Prosječna cijena kafe u Mostaru je dvije KM, a poskupljenje je, istina, najavljeno. Ipak, još uvijek nije došlo do toga kod nas barem. Hoće li se odraziti to na naše potrošače, mislim da to nisu toliko veliki skokovi cijena da bi se u velikoj mjeri odrazilo na džep, iako su cijene rasle već tokom prošle godine. Mislim da u svakom slučaju neće biti problem ako jednom poskupi, a ne kao prošle godine kada su podizane tri puta cijenu kafe", kaže Jarak.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH je tokom prva tri mjeseca ove godine uvezla nešto više od 4,8 miliona kilograma kafe u vrijednosti većoj od 35,9 miliona KM, a najviše kafe je stiglo iz Brazila, i to u količini od 2,7 miliona kilograma.

(MONDO)