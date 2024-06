Novi avioprevoznik stiže u Tuzlu

Turski Pegasus kreće od 3. avgusta sa jednim sedmičnim letom za Tuzlu, subotom. Ovako će letjeti do kraja ljetnog reda letenja, a intenzivno se pregovara o nastavku operacija zimi i povećanju frekvencija.

Izvor: Aerodrom Tuzla

Osim toga, Wizz Air je najavio da će tokom septembra povećati broj letova za Tuzlu iz Memmingema sa 3 na 5 letova, izvijestio je avioportal Zamaaero.

Iako je prije ovo bilo objavljeno samo za avgust, sada će tako letjeti do 26. oktobra. Nakon toga ove zime će letjeti 3 sedmična leta.

Kompanija od 3. septembra dodaje treći let za Basel, kako će letjeti do kraja oktobra, nakon čega ponovo ima 2 sedmična leta. No, kompanija od 4. septembra povećava i Dortmund sa 3 na 4 leta, kako će letjeti i iduće zime.

Wizz Air tijekom jula ima samo 8 sedmičnih letova za Tuzlu. No, u avgustu broj letova povećava na 10, a od septembra povećava na 12 letova sedmično.

Sa Pegasusom to znači 13 letova sedmično, a kada ukalkuliramo i letove Tailwinda i Freebirda za Antalyu to je 17 sedmičnih letova. Iduće zime Wizz Air će imati 9 sedmičnih letova kako je i prvotno planirano.

