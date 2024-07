Štrajkovi u Evropi za koje bi trebalo da znate: Nezadovoljstvo radnika zbog plata odbiće se o glavu TURISTIMA

Štrajkovi mogu da pokvare kompletan utisak o putovanjima - oni mogu da izazovu kašnjenja ili otkazivanja zbog čega svi planovi mogu da vam se raspadnu u trenutku. Zato je važno da znate makar za one koji su planirani.

Štrajkovi su redovna pojava u Evropi, jer su zaposleni sve češće u nepovoljnom polažaju zbog plata i uslova.

Oni se ponekad planiraju mjesecima unaprijed, ali drugi se najavljuju u posljednjem trenutku, što pokazuje da se uvijek isplati proveriti prije nego što otputujete.

Ovo je spisak onih za koje se zna.

Italija: Radnici aerodroma planiraju štrajk širom zemlje

Sindikalno osoblje na raznim aerodromima širom Italije planira štrajk 5. jula.

Aerodromi na kojima se štrajkuje su Bolonja, Krotone, Lamecija Terme, Milano, Ređo Kalabrija, Rim i Venecija. Vjerovatno će se dešavati prekidi u letovima.

Irska: Piloti nastavljaju štrajk na neodređeno vrijeme

Piloti irske avio-kompanije Er Lingus započeli su 26. juna štrajk na neodređeno - "radi da vladaš". To znači da neće raditi van određenog vremena ili neće prihvatiti promene u rasporedu. Otkazano je oko 400 letova do 7. jula.

U tekućim razgovorima o platama formalno je intervenisao radni sud zemlje, a saslušanje je zakazano za srijedu 3. jula.

Pogođeni putnici će biti obaviješteni SMS-om ili mejlom, ali ako imate rezervaciju kod avio-kompanije, najbolje je da provjerite status leta prije nego što odete od kuće.

Velika Britanija: Getvik se sprema za prekid u julu

Radnici na londonskom aerodromu Getvik ući će u štrajk kasnije ovog mjeseca zbog spora oko plata.

Oko 300 radnika obezbjeđenja i putničkih službi štrajkovaće od 12. do 14. jula i 18. do 21. jula. To bi moglo da utiče na procedure oko prtljaga i na putnike kojima je potrebna posebna pomoć.

Štrajk bi mogao da se nastavi i tokom ljetnjih odmora ako se spor ne riješi.

Francuska: Da li bi štrajkovi mogli pogoditi Olimpijske igre u Parizu?

Radnici pariskog javnog saobraćaja (RATP) saopštili su početkom godine da će stupiti u štrajk od 5. februara do 9. septembra, zbog nezadovoljstva zaradama, saopšteno je iz vodećeg sindikata javnog saobraćaja CGT-RAPT. To je značilo i štrajk tokom Olimpijskih igara u Parizu.

Međutim, francuski Senat je 9. aprila usvojio nacrt zakona kojim se dozvoljava državi da zabrani štrajkove u transportu na određene periode svake godine kako bi se izbjegli poremećaji tokom velikih događaja kao što su Olimpijske igre Pariz 2024. Takođe pozvao je na unapređenje upozorenja o štrajkovima i povećanje minimalnih obaveza usluga.

Prijedlog zakona naišao je na protivljenje i mora da ga usvoji francuska nacionalna skupština prije nego što postane zakon.

Radnici u državnom preduzeću za javni prevoz kažu da štrajkuju zbog plate.

Holandija: Štrajkovi planirani za septembar

U najvećim holandskim gradovima za 12. septembar najavljen je štrajk javnog prevoza, gde su moguće višekratne obustave rade.

To dolazi uoči vladinog prijedloga budžeta, za koji se radnici nadaju da će uključiti planove da se onima na fizički zahtevnim poslovima omogući da se ranije penzionišu.

Štrajk će se osjetiti u Amsterdamu, Hagu i Roterdamu.

