Četiri velika trgovinska lanca u Srbiji osumnjičena za namještanje cijena

Tužilaštvo je pokrenulo postupak protiv četiri velika trgovinska lanca u Srbiji "Deleza", "Merkatora S", "Univereksporta" i "DIS-a" zbog namještanja cijena.

Izvor: Envato/ThamKC

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu formiralo je predmet povodom informacija Komisije za zaštitu konkurencije kojim se pokreće postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv ova četiri trgovinska lanca zbog provjera da li se u njihovim postupcima stiču i elementi krivičnog djela.

Komisija je ispitivala uslove konkurencije na tržištu maloprodaje za veći broj prehrambenih proizvoda kod ova četiri trgovinska lanca, koji čine više od 50 odsto tržišta maloprodaje na teritoriji Srbije.

Tokom više mjeseci praćenja kretanje cijena za 35 izabranih proizvoda, Komisija za zaštitu konkurencije konstatovala je da su cijene tih proizvoda u maloprodajnim lancima identične.

Tužilaštvo je zatražilo od Sektora tržišne inspekcije Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine obavještenja u vezi sa inspekcijskim nadzorom i kontrolama izvršenim nad četiri privredna društva od 2016. godine u pogledu načina vršenja prometa roba i usluga, formiranja maloprodajnih cijena, sprečavanja konkurencije i drugog.

Od Komisije za zaštitu konkurencije zatraženo je i da tokom postupka ispitivanja obavještava tužilaštvo o rezultatima preduzetih radnji, prikupljenim podacima, kao i o konačnoj odluci, imajući u vidu da može da postoje elementi krivičnog djela, javio je RTS.

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije saopštila je prošle sedmice da je pokrenula postupak protiv ova četiri trgovinska lanca zbog pretpostavke da su izvršili povredu konkurencije zaključivanjem restriktivnog sporazuma, odnosno da su dogovarali cijene pojedinih proizvoda.

Komisija je došla do zaključka da je od aprila 2023. do marta ove godine porast cijena u maloprodaji bio gotovo dvostruko veći od inflatornih pritisaka, a da je od 2016. godine do 2023. godine konstatovan značajan rast prihoda i profitabilnosti ovih učesnika na tržištu.

Tokom praćenja cijena od aprila do septembra ove godine, redovne cijene osam proizvoda /mlijeko, jogurt, ulje, brašno, šećer, jaja, kafa i banane/ kod svih posmatranih maloprodavaca bile iste ili slične.

(MONDO/Srna)