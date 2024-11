Prepoznajte oznake na hrani: Koja je razlika između "upotrebljivo do" i "najbolje upotrijebiti do"?

Prvo i osnovno je to da se oznaka "upotrebljivo do" odnosi se na sigurnost hrane, a "najbolje upotrijebiti do" na kvalitet hrane.

U skladu s propisima Evropske unije, sva pretpakovana hrana mora sadržavati oznake s ovim informacijama.

Evropska komisija procjenjuje da se, od ukupno 58 miliona tona bačene hrane EU na godišnjem nivou gotovo 10 % može povezati s oznakom datuma na hrani.

"Oznaka „upotrebljivo do“ odnosi se na bezbjednost hrane i znači da se hrana može konzumirati do datuma navedenog na ambalaži. Nakon isteka navedenog roka hrana više nije sigurna za konzumaciju i mogla bi prouzrokovati zdravstvene tegobe. Ta se oznaka stavlja na svježu i lako kvarljivu hranu, kao što su npr. riba, meso i mliječni proizvodi. S druge strane, oznaka „najbolje upotrijebiti do“ odnosi se na kvalitet hrane te će, ako se pridržavate uputstava za čuvanje, hrana biti sigurna za jelo i nakon isteka datuma „najbolje upotrijebiti do“, no možda neće imati jednak ukus ili teksturu. Stoga je ne morate nužno odmah baciti!", navode u Agenciji za bezbjednost hrane BiH.

„Označavanje roka trajanja hrane temelji se na nauci. Jasne i tačne informacije na ambalaži te bolje razumijevanje i upotreba oznaka roka trajanja hrane mogu doprinijeti smanjenju bacanja hrane i sigurnosti hrane u Evropskoj uniji“, objašnjava Mihaela Hempen, mikrobiolog Evropske agencije za bezbjednost hrane (EFSA).

Naučnici koji se bave bezbjednošću hrane blisko sarađuju s prehrambenom industrijom kako bi se osigurali jednaki kriterijumi prilikom određivanje roka trajanja. Dobro je znati da nam nauka može pomoći u donošenju pravih odluka kada je riječ o bezbjednosti hrane i bacanju hrane.

Valja spomenuti i kako je EFSA razvila smjernice koje prehrambenoj industriji pomažu odlučiti kada da upotrijebe oznaku „upotrebljivo do“, a kada „najbolje upotrijebiti do“, kako bi se dodatno smanjila količina bačene hrane.

Osim provjeravanjem roka trajanja, bacanje hrane može se smanjiti izbjegavanjem impulsivne kupovine, pravilnim skladištenjem hrane, iskorištavanjem ostataka hrane i zamrzavanjem ostataka hrane.

