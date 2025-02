Poskupljuje drvo u Srpskoj, radnici u "Šumama RS" dobiće zaostale plate do kraja februara

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić najavio je da će Vlada Srpske u četvrtak, 6. februara, usvojiti povećanje cijene šumskih (drvnih) sortimenata za oko deset odsto.

Izvor: SRNA/Jelena Pavlović

"Riječ je o usklađivanju cijena sa cijenama u FBiH. Povećanje će biti oko deset odsto", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon sastanka ekspertskog tima za praćenje poslovanja preduzeća "Šume Republike Srpske", Nadzornog odbora i Uprave, kao i predstavnika dva sindikata i drvoprerađivača.

On je dodao da razumije situaciju i u drvopreradi, da postoji značajan pad drvoprerađivačkih kapaciteta, ali tvrdi da je povećanje cijena drvno-šumskih sortimenata neophodno.

"Kada ne bude reketiranja, neće se povećanje cijena ni osjetiti. Zato su drugačije i koncipirani ugovori ove godine", rekao je Minić.

Predsjednik Izvršnog odbora Udruženja drvoprerađivača Darko Partalo istakao je da je za njih neprihvatljivo povećanje cijena drvno-šumskih sortimenata, ali ono što bi eventualno moglo biti prihvatljivo jeste od šest do osam odsto.

"Povećanje cijena drvno-šumskih sortimenata nije opravdano. Veća opasnost je u stajanju proizvodnje", naveo je Partalo.

Blažo Prodanović, predsjednik Sindikata zaposlenih u Šumama Srpske, naveo je da je do sada realizovan samo jedan zahtjev radnika a to je radnici imaju zdravstveno osiguranje.

"Imamo obećanje od ministra i Uprave Šuma da bi se do kraja februara mogle isplatiti sve plate i dugovanja po tom pitanju. Mi ne tražimo povećanje cijene sortimenata, već samo prava radnika a to je moguće samo povećanjem sortimenata koje traži uprava preduzeća", poručio je Prodanović.

Izvor: Jelena Popović/Srna

On je na pitanje koliko plata se duguje, ponovio je da je to teško reći i da to zavisi od gazdinstva do gazdinstva.

"Evo sad je Kneževo dobilo za oktobar. Za 2024. bi trebalo isplatiti sve plate. To se može kroz novac koji se dobija od prerađivača i od kredita", dodao je Prodanović, te istakao da ne odustaju od svojih zahtjeva.

Vlado Pavlović, predsjednik Granskog sindikata prerade drveta i papira naveo je da su imali tri zahtjeva.

"Redovnost isplate plata, povećanje plata i osiguranje radnika. Dobili smo čvrsta obećanja da će do kraja ovog mjeseca biti isplaćene sve plate od prošle godine, a do kraja aprila da će se sustići plate za januar i februar ove godine", naglasio je Pavlović.

Rekao je da je ispunjene ovih uslova na socijalnu sigurnost radnika u Šumama Srpske.

"Izvori za obezbeđenje tih sredstava su pouzdani i daju nam za pravo sa vjerujemo da će ovo biti riješeno", poručio je Pavlović.

Radenko Laketić, pomoćnik ministra šumarstva Srpske, rekao je da je Vlada Srpske donijela izmjenu statuta u Šumama čime organizacione jedinice mogu da raspolažu finansijama.

"Takođe, izmjena se tiče i izbora direktora. Izmene cjenovnika su pripremljene, idu na Vladu u četvrtak", rekao je Laketić.

Što se tiče isplate plata, rekao je da će to ići preko dizanja kredita i isplate potraživanja od dobavljača.

"Teško je bilo očekivati da sa 84 odsto izvršenja u prošloj godini da se izmire sve obaveze", poručio je Laketić.

(Srna/MONDO)