Kad život servira iznenađenje, Addiko nudi jednostavno rješenje!

Život umije da iznenadi. Ponekad donese izuzetnu priliku, a ponekad iznenadni trošak koji zahtijeva brzu reakciju.

Izvor: Promo

Kako biste spremno odgovorili na sve životne izazove Addiko Bank Banja Luka kreirala je ponudu kredita sa fiksnom kamatnom stopom do 4.000 KM dostupnog brzo i jednostavno - samo uz ličnu kartu!

Za Addiko keš kredit klijenti imaju mogućnost aplicirati u poslovnici ili podnošenjem zahtjeva online, odnosno putem mobilnog telefona ili računara, kad god i gdje god požele. Dok je za realizaciju kredita, ukoliko klijent ispunjava uslove, potreban samo jedan dolazak u banku, a od dokumentacije samo lična karta. Nije obavezno izvršiti prenos plate ili penzije u Addiko banku.

Da li znate da može i na rate?

Uz brzi keš kredit klijenti imaju mogućnost izbora dodatne pogodnosti u vidu Mastercard 3u1 kreditne kartice do 1.000 KM za kupovinu na rate. Mastercard 3u1 kreditna kartica nudi mogućnost podjele do 24 rate, plaćanje 5 % mjesečno od ukupnog duga i odgodu plaćanja do 45 dana bez kamate.

"Addiko Bank Banja Luka osluškuje potrebe klijenata kreirajući i unaprijeđujući proizvode koji će na brz i jednostavan način odgovoriti svim izazovima i pružiti adekvatna finansijska rješenja. Ove godine, ponudili smo veći iznos keš kredita uz ličnu kartu, a zadržali iste uslove. Kamatna stopa je fiksna, a klijenti nemaju obavezu prenosa plate/penzije u Addiko. Apliciranje je vrlo jednostavno, dovoljan je jedan dolazak u poslovnicu banke. Klijenti takođe imaju odličnu pogodnost u vidu izbora Addiko Mastercard 3u1 kreditne kartice za mogućnost kupovine na rate. Cilj Addiko Bank jeste da bude partner na putu ka finansijskoj sigurnosti i jednostavnosti svakodnevnog života", izjavila je Sanja Babić, direktor Odjela za poslovanje sa stanovništvom.

Posebna ponuda Addiko keš kredita važi do 14.03.2025. godine.

Sve neophodne informacije o ovoj, ali i svim ostalim brzim, jasnim i jednostavnim pogodnostima i uslugama banke, dostupne su putem web stranice addiko-rs.ba kao i pozivom Addiko kontakt centra na: 051 951 000.