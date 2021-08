Nova pravila za ulazak u Grčku: Ako dolazite preko ovih 16 zemalja, pravila su pooštrena

Za putnike koji ulaze iz Sjeverne Makedonije u Grčku sa negativnim PCR ili rapid testom obavezan će biti test na kovid 19.

Izvor: MONDO/Anja Konstantinović

Ta dodatna mera zaštite od koronavirusa stupila je na snagu jutros u šest sati, a pored putnika iz Sjeverne Makedonije važi za putnike koji u Grčku ulaze iz još 15 zemalja, a ako je rezultat testa pozitivan predviđen je desetodnevni karantin.

Prema novoj ministarskoj odluci grčke vlade, precizira se, da je "za sve putnike, bez obzira na državljanstvo i način ulaska, koji pristižu iz Egipta, Albanije, Argentine, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Brazila, Gruzije, Kube, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indije, Kine, Libije, Maroka, Pakistana, Rusije i Turske, preduslov za ulazak da dobiju negativan rezultat obaveznog testiranja PCR i rapid testom na ulaznim tačkama u Grčku".

Osim u slučaju da organizuju direktan let iz do Grčke, domaći putnici moraju proći neku od gorenavedenih teritorija da bi došli do ove zemlje.

Kod neophodnih dokumeta povezana sa kovodom 19 koja su potrebna za ulazak u Grčku u novoj odluci nema promjena, odnosno kao i u prethodna tri mjeseca su potrebni sertifikat o vakcinaciji, ili negativan PCR/rapid test, ili potvrda o preležanom koronavirusu, zajedno sa popunjenim PLF formularom.

Sjeverna Makedonija se i dalje nalazi na listi trećih zemalja za koje ne važi zabrana ulaska u Grčku, a otvoreni su svi kopneni granični prelazi između dvije zemlje.

(MONDO/Beta)