Spremaju novi zakon: Novčane i zatvorske kazne za Austrijance koji odbiju vakcinaciju

Stanovnici Austrije koji odbijaju obaveznu vakcinaciju protiv koronavirusa mogli bi biti novčano kažnjeni kaznom do 7.200 evra ili sa nekoliko sedmica zatvora.

Izvor: Envato

Oni koji se budu opirali vakcinaciji mogli bi to skupo platiti, piše austrijski "Die Presse".

Ako bude usvojen zakon koji bi na snagu stupio u februaru, on će se odnositi na Austrijance i stalne stanovnike ove zemlje, a prema njemu će svako ko se ne pojavi na zakazanom terminu vakcinacije dobiti zvaničan poziv lokalnih vlasti. Ukoliko se ne pojavi i tada, uslijediće drugi poziv u naredne četiri sedmice, a ako i on bude ignorisan, ta osoba će platiti kaznu od 3.600 evra ili će provesti četiri sedmice iza rešetaka. Kazna će se povećati na 7.200 evra za one koji su već dva puta ignorisali vakcinaciju.

Izuzeci će biti uvaženi samo za one koji se ne mogu vakcinisati zbog "opasnosti po zdravlje i život", kao i za trudnice te djecu do 12 godina. Prema zakonu, vakcinacija će biti obavezna. Ministarstvo zdravstva ima zadatak odrediti intervale između vakcinacije, kao i moguće kombinacije vakcine.

Vlada će takođe odrediti ko će se smatrati "vakcinisanim" te da li će osobe koje su prebolovale koronavirus biti smatrane "vakcinisanim". Prisilnog dovođenja na vakcinaciju za sad neće biti.

O zakonu obavezne vakcinacije će se razgovarati danas u kabinetu austrijskog kancelara. Ako bude usvojen, zakon će biti na snazi najmanje tri godine.