Tito nije dozvolio da se ubije Franjo Tuđman! Broz nije želio da ga likvidira da ne bi zaratio sa ovom svjetskom silom!!

Tuđman postaje pravi protivnik Jugoslavije u trenutku kada dolazi u Zagreb.

Prema riječima pisca i novinara Marka Lopušine postoji jedan ozbiljan razlog zbog koga Josip Broz Tito nije dozvolio da UDB-a ubije Franju Tuđmana.

"Tito nije dao dozvolu da se ubije Franjo Tuđman jer je znao da je on američki čovjek. Nije želio da ratuje da sa Amerikancima na taj način. S druge strane, Tuđman nije bio opasan dok je bio u emigraciji. Tuđman je pod firmom – profesor – išao i držao predavanja o propasti komunizma. I sve to je radio on koji je bio komunista, general, vodio ovdje sportsko društvo Partizan, igrao tenis u Partizanu", rekao je Lopušina.

On napominje kako Tuđman postaje pravi protivnik Jugoslavije u trenutku kada dolazi u Zagreb.

"A ko ga je poslao? Poslali su ga Amerikanci. Amerikanci su zajedno sa Nijemcima izveli razbijanje Jugoslavije. Smatrali su da su Srbi glavni faktor kohezije i opstanka te Jugoslavije i onda su krenuli protiv Srba", rekao je Lopušina u intervjuu za Balkan info.

Kaže kako svi zaboravljamo važnu činjenicu - Amerika je bila finansijski gospodar komunističke Jugoslavije.

"Svi naši dugovi koji su prelazili 20 milijardi dolara bili isplaćivani od strane Amerike. Amerika je nas finansirala. Zato smo mi i bili Amerika među komunističkim zemljama istočne Evrope", rekao je Lopušina.

Kad smo kod Franje Tuđmana treba podsjetiti kako je svojevremeno novinar Miroslav Lazanski okrio da je malo falilo da Tuđman pogine 1991. godine. Sve se odigralo 7. oktobra te godine kada su avioni JNA mig-29 gađali Banske dvore, sjedište Vlade republike Hrvatske u Zagrebu.

"Banski dvori nisu bili namješteni. To se stvarno desilo. Banski dvori su zaista bombardovani. Znam kako je sve išlo. Godinama sam i ja vjerovao da su to Hrvati namjestili kao foru, ali nisu", okrio je Lazanski još davne 2013. godine a onda i dodao:

"Falilo je 38 sekundi da na licu mjesta budu ubijeni Franjo Tuđman i Ante Marković. Raketa je zakasnila 38 sekundi".

Kako kaže njemu je čak i tadašnji britanski vojni ataše u Beogradu rekao kako su to Hrvati namjestili.

"Poslije sam se informisao i onda mi je naš dopisnik Politike koji je tokom cijelog rata bio dopisnik iz Zagreba rekao – Bog te mazo, pio sam kafu na Trgu Bana Jelačića kad sam vidio kad je zveknulo", ispričao je Lazanski.

