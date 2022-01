Vučić o situaciji u regionu: Nikome nije do rata

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je, komentarišući situaciju u regionu rekao kako neće biti rata, ali da se "neodgovornosti i neozbiljnosti zapada".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Mislim da su sankcije loša politika", rekao je.

Dodao je da je Srbiji potreban mir i stabilnost, jer ona najbrže raste i da se ta šansa ne smije propustiti.

"Očekujemo da nam kažu da li će da grade auto-put od granice do Sarajeva. Što mi da gradimo do Kotromana ako vi nećete da gradite Višegrad-Sarajevo?", upitao jeVučić i dodao da će Srbija da završi svoj dio do Bijeljine, a mi nismo ni počeli.

"O čemu god da počnemo da pričamo oni kažu "da, da, ali vi ste počinili genocid". Pričali smo o granicama, bio je prethodni sastav njihovog predsjedništva. Ja im kažem dajte nam ovo gdje pruga ide za CG, dobićete najbolje zemljište. Hajde da riješimo te probleme. Bakir mi kaže: neki Bošnjaci smatraju da to nije dobro rješenje. To je nerješavanje problema".

Vučić se osvrnuo i i na komentare o obilježavanju Dana Republike Srpske.

"Kažu strašno je ovo što se desilo 9. januara u RS, a bio defile policije. A ne pišete šta se desilo u Bužimu i u Sarajevu", naveo je Vučić.

(MONDO/B92)