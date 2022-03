Evo do kada će trajati "režim tišine": Jedna stvar strogo zabranjena

Gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko sinoć je apelovao na stvaranje humanitarnog koridora nakon još jednog dana "nemilosrdnih napada” ruskih trupa.

Rusija proglašava humanitarni koridor i prekid vatre od 10 časova po moskovskom vremenu za izlazak civila iz Mariupolja i Volnovahe. Humanitarni koridori i izlazne rute dogovoreni su sa ukrajinskom stranom”, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prekid vatre će trajati od 09:00 do 16:00 po lokalnom vremenu (od 8 do 15 časova po našem vremenu). Evakuacija civila počeće u 11:00 po lokalnom vremenu (10 časova po našem). Trasa koridora je od Mariupolja do Zaporožja, grada na zapadu Autobusi će napuštati tri lokacije u gradu, a biće dozvoljen prolaz i privatnih vozila datom trasom. Gradsko vijeće traži od vozača da u potpunosti iskoriste sav prostor koji imaju u svojim vozilima. Strogo je zabranjeno udaljavanje od dogovorene rute

Grad, na Azovskom moru, poslednjih dana je bez struje i vode, pošto je Rusija gađala civilnu infrastrukturu i stambene četvrti.

Mariupolj ima 400.000 stanovnika, blizu je ruske granice i ključan je kako bi borbene snage Donjecka i Luganska mogle da stignu do Krima. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci ruskih helikoptera koji navodno napadaju lučki grad Mariupolj.

Podsjećamo, druga runda pregovora Rusije i Ukrajine završena je u četvrtak, a obje strane su dogovorile o humanitarnim koridorima za evakuaciju građana, dostavu lijekova i namirnica.

Šef ruske delegacije Vladimir Medinski prokomentarisao je ovu rundu pregovora kao postizanje značajnog pomaka.

On je dodao da je dogovreno nešto veoma važno, a to je spasavanje ljudi koji su ostali zarobljeni u zonama zahvaćenim vojnim dejstvima.

"Medinski je kazao i da je moguć privremeni prekid vatre, što sam ja razumela da bi se odnosilo na momenat kada se taj koridor otvori, da bi mogli da se dostave i hrana i lekovi, bez kojih su ljudi u pojedinim gradovima ostali, jer je bila nemoguća njihova dostava zbog vojnih dejstava", kazala je Godfroa.

Druga runda pregovora održana je u mjestu Beloveškoj pušči na granici Bjelorusije i Ukrajine. Obje strane dogovorile su treću rundu početkom sljedeće nedjelje.

