Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je SAD da objelodane informacije o navodnim biološkim laboratorijama Pentagona u Ukrajini "što je prije moguće".

Izvor: taramara78/Shutterstock.com

Ruska vojska je u ponedeljak saopštila da ukrajinske vlasti uništavaju patogene koji su proučavani u njenim laboratorijama. Moskva je tvrdila da 30 ukrajinskih biolaboratorija koje finansiraju SAD aktivno sarađuje sa američkom vojskom.

Kijev je negirao da razvija biološko oružje. Prema veb stranici američke ambasade u Kijevu, Program za smanjenje biološke prijetnje američkog Ministarstva odbrane "sarađuje samo sa partnerskim zemljama kako bi se suprotstavio pretnji od izbijanja" zaraznih bolesti. Ambasada je 2020. godine takve teorije o biolaboratorijama koje finansiraju SAD u Ukrajini nazvala "dezinformacijama".

Međutim, govoreći na brifingu za novinare u utorak, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Žao Liđijan izjavio je da su, prema informacijama njegove zemlje, laboratorije u Ukrajini samo "vrh ledenog breijga".

"Ministarstvo odbrane SAD kontroliše 336 bioloških laboratorija u 30 zemalja širom svijeta. Ovo se radi pod izgovorom saradnje na smanjenju bioloških rizika i jačanja globalnog javnog zdravlja", rekao je Žao.

To je prvi put da je Peking objelodanio navodnu cifru. Žao je rekao da prema podacima koje su "objavile same Sjedinjene Države" u Ukrajini ima 26 američkih laboratorija. U trenutku ruske vojne ofanzive u zemlji, on je pozvao "sve zainteresovane strane" da obezbijede bezbjednost laboratorija.

"Naročito, Sjedinjene Države, kao strana koja najbolje poznaje ove laboratorije, treba da objave relevantne detalje što je pre moguće, uključujući i koji virusi se čuvaju i koja istraživanja su sprovedena", rekao je on.

On je tvrdio da SAD "isključivo opstruišu" uspostavljanje nezavisnog mehanizma verifikacije. Takvo ponašanje, rekao je Žao, "još dodatno pogoršava zabrinutost međunarodne zajednice".

Prema izvještaju "The Rio Times", američka ambasada u Ukrajini je 26. februara izbrisala sve informacije o biolaboratorijama u zemlji koje finansira Pentagon. Međutim, novinarka Diljana Gajtandžijeva tvrdi da je osoblje ambasade zaboravilo da ukloni dokument koji pokazuje da je Pentagon finansira dvije nove biolaboratorije u Kijevu i Odesi.

"Ukrajina nema kontrolu nad vojnim biolaboratorijama. Ukrajinskoj vladi nije dozvoljeno da objavi osetljive informacije o programu", navodi brazilska novinska agencija.

Tokom proteklih 20 godina, Naučno-tehnološki centar u Ukrajini, zajednički osnovan sa Sjedinjenim Državama, uložio je preko 285 miliona dolara u oko 1.850 projekata koje su sproveli naučnici koji su, prema riječima Gajtandžijeve, ranije radili na razvoju oružja za masovno uništenje.

Američke vlasti tek treba da komentarišu najnovije tvrdnje.

Podsjetimo, Rusija je optužiila SAD da su Ukrajini imali laboratorije u kojima su sprovodili biološke eksperimente. Kako je navedeno, samo u Lavovu uništena su 232 kontejnera sa patogenima koji izazivaju opasnu virusnu infekciju leptospirozu. U prilog tome, ruska strana je saopštila da je u Lavovu, Harkovu i Poltavi navodno pronađeno 30 laboratorija za proizvodnju vojno-biološkog oružja, a prenijela je RIA.

(MONDO)