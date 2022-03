Mladi ukrajinski general koji zagorčava život Putinu: Znamo s kim imamo posla, i ne bojimo se!

"Mit je da je ruska armija druga vojna sila svijeta. To je pokazala ukrajinska vojska. Ruska armija je zapravo srednjevjekovna koncentracija ljudstva, to su stare metode ratovanja."

U novembru prošle godine, brigadni general Kirilo Budanov alarmirao je svjetsku javnost.

Vladimir Putin, rekao je Budanov tada za "Military Times", koristi masovne vježbe "Zapad 21" u zapadnoj Rusiji i Bjelorusiji kao paravan za planiranu invaziju na Ukrajinu. Dan kasnije, Blumberg je izvijestio da američki obavještajni izvori govore da se Rusija priprema za višestruki napad na Ukrajinu.

U to vrijeme, Putinov portparol je osudio Budanovove tvrdnje kao "histeriju“, a veliki dio ostatka svijeta nije bio sklon da im povjeruje – to jest, sve do jutra 24. februara, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu.

Kao šef odbrambene obaveštajne agencije Ukrajine - GUR - Budanov je član nove generacije ukrajinskih odbrambenih zvaničnika koji se ugledaju na oficire NATO-a, a ne na svoje sovjetske prethodnike. On je postao punoljetan nakon pada SSSR-a, radeći sa ukrajinskom odbrambenom obavještajnom agencijom na operacijama na Krimu koji je okupirala Rusija sredinom prošle decenije.

Tokom 2019. bio je na meti atentatora koji je pokušao da mu digne u vazduh automobil. Imenovanje Budanova 2020. od strane predsjednika Volodimira Zelenskog naišlo je na kritike jer su pojedini tvrdili da je premlad - ima 36 godina. Kada je došao na tu funkciju, počeo je da gradi veze sa obavještajnim agencijama od Sjedinjenih Država do Turske i da se fokusira na stvaranje ukrajinske obavještajne službe - servis koji bi manje hijerarhijski i više horizontalno bio integrisan. Šef američke Agencije za nacionalnu bezbjednost nedavno je rekao da je od početka rata razmjena obavještajnih podataka sa Ukrajinom bila "revolucionarna".

Budanov je prije neki dan u ekskluzivnom razgovoru sa novinarom "The Nation" razgovarao preko šifrovane linije o ratu i nekim od njegovih glavnih tema: on se zakleo da će ostati u Kijevu i izvršavati svoje dužnosti. Budanov je rekao da je, uprkos relativnom uspjehu ukrajinske vojske u zadržavanju Rusa, "situacija veoma teška".

"Na našoj teritoriji imamo velike ruske snage, koje su opkolile gradove Ukrajine. Što se tiče izgleda da se postigne mir, uprkos pregovorima, oni su i dalje nejasni i nepredvidivi", rekao je on.

Nije bio sklon da vjeruje Rusima rekavši da "ruska strana nikada nije bila predvidljiva u slučaju pregovora“. A onda je i dodao:

"Naša zemlja razumije sa kim imamo posla i ne očekujemo nikakvo čudo ovdje. Imamo posla sa vojskom kriminalaca, pljačkaša, plaćenika i spremni smo da se borimo i pobijedimo. Ruska komanda je mnogo puta pogriješila i mi koristimo te pogrešne procjene. Mit je da je ruska armija druga vojna sila svijeta. To je pokazala ukrajinska vojska. Ruska vojska je zapravo srednjovjekovna koncentracija ljudstva, to su stare metode ratovanja", rekao je Budanov, za "The Nation."

Na kraju rata, on se nada da će Ukrajina konačno moći da rasporedi potpuno funkcionalan sistem protivvazdušne odbrane i da traži međunarodne garancije koje će obezbijediti njen mir. Jedan od ključeva efikasnosti ukrajinskih snaga u trenutnom sukobu, rekao je Budanov, bilo je prikupljanje obavještajnih podataka. On je rekao da su Ukrajinci od početka bili spremni.

"Imamo mnogo doušnika u ruskoj vojsci, ne samo u ruskoj vojsci, već i u njihovim političkim krugovima i njihovom rukovodstvu. U novembru smo već znali za namjere Rusa i vidite da smo bili u pravu. Što se tiče datuma, on se mijenjao nekoliko puta", rekao je Budanov za "The Nation."

Budanov je takođe rekao da Ukrajinci prate čečenske snage koje se bore za Rusiju na teritoriji Ukrajine koristeći svoje mobilne telefone i ljudske obavještajne izvore. (Čini se da Čečeni imaju problema sa operativnim obezbjeđenjem - BBC je došao do privatnih poruka koje je Ramzan Kadirov, čečenski lider koji je blizak Putinov saveznik, uputio prije invazije hvaleći se svom saradniku o predstojećem ratu).

U ruskom svijetu, Čečeni imaju reputaciju posebno efikasnih vojnika. Tokom čitave invazije, Kadirov je na svom Telegram kanalu objavio video zapise čečenskih trupa u Ukrajini kako se upuštaju u brutalne vatrene okršaje i sprovode aktivnosti na ukrajinskom tlu. Neki Ukrajinci su ušli u trag lokacijama na ovim slikama i istakli da su oni u stvari u Bjelorusiji, daleko od fronta.

Budanov je rekao da je njegovo odjeljenje pratilo kontingent od oko 25.000 Čečena od početka rata.

"Imamo mnogo doušnika u čečenskim redovima. Čim počnu da spremaju bilo kakvu operaciju, mi to saznamo. Kada je počeo rat, Rusija je pretrpjela mnogo žrtava, a većina ovih ljudi nije uspjela ni da se približi Kijevu", rekao je Budanov, za "The Nation."

On je istakao da su ukrajinske specijalne snage nedavno imale susret sa grupom pljačkaških Čečena u blizini Kijeva.

"Nikada nismo vidjeli više od 20 ili 30 Čečena na jednom mjestu."

Rat je ušao u novu fazu, rekao je Budanov, u kojoj su Rusi počeli da granatiraju ukrajinske gradove i izbjegavaju sukobe ("Rusi su kukavice jer su bombardovali i granatirali naše mirne ljude, naše bolnice, naša pozorišta, porodilišta“ ). Uporedio je Ukrajince sa Spartancima koji su stajali i borili se kod Termopila bez lukova i strijela, iako je bio uvjeren da Ukrajinci neće podijeliti sudbinu Spartanaca u uništenju od strane izuzetno moćne vojske, prenosi "The Nation."

Budanov je takođe govorio i o neviđenom ratu koji se dešava preko kompjuterskih mreža i o tome kako su hakeri sada energično uključeni na obe strane. Ova faza rata počela je devet dana prije invazije, 15. februara, kada su ruski hakeri izvršili napad na vladine agencije i ukrajinske banke ("Ključno pitanje za Ruse je bio prekid rada i širenje panike“). Nedavno je, rekao je on, ukrajinska obavještajna služba pratila fišing napade na zvaničnike njegove vlade od strane jedne beloruske hakerske grupe kao i grupe koja je povezana sa Rusijom, koja je takođe okrivljena za organizovanje hakovanja e-pošte Demokratske stranke tokom izbora 2016. Ukrajina je, kako je rekao, mobilisala veliku dobrovoljačku grupu hakera koji ciljaju rusku digitalnu infrastrukturu.

Jedna od ključnih komponenti njegovog posla bila je organizovanje gerilaca koji će ostati iza ruskih linija. Nije želio da govori mnogo o tim snagama, ali je otkrio da je riječ o "veoma velikom broju ljudi“, što povećava izglede za dugotrajnu pobunu poput one u Avganistanu ili Vijetnamu.

"Naši ratnici, naši vojnici, čak i naši lovci počeće da love agresora, ruske snage, svojim puškama u šumama. Uskoro će doći proljeće, naše šume će postati zelene, a za agresora će se otvoriti pravi pakao", rekao je Budanov.

