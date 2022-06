Supruga ukrajinskog predsjednika: "Naš sin je vojni stručnjak, daje nam savjete"

Supruga predsjednika Ukrajine otkrila je gdje se nalaze njihova djeca.

Olena Zelenska rekla je da sa svojom djecom otvoreno govori o ratu u Ukrajini, i da njihov devetogodišnji sin daje svom ocu savjete u vezi sa vojnim pitanjima.

"Pokušavam da budem iskrena sa svojom djecom u vezi sa sukobom koji je u toku i njihovom odvajanju od oca dok on pokušava da vrati zemlju sa ivice rata sa Rusijom", rekla je Zelenska. Prema njenim rečima, djeca Oleksandra (17), i Kirilo (9) svjesni su šta se dešava u Ukrajini.

"Srećom, uspjeli smo da organizujemo svoje živote tako da djeca ne moraju nigdje da idu, a ja nisam morala nigdje da idem od njih. Ovo je velika prekretnica u njihovom životu i, nažalost, dešava se u tako teškom trenutku u životu naše porodice i uopšte u životu naše zemlje", kaže ona.

Ona je istakla da se nada da će djeci biti omogućen povratak u školske klupe prvog septembra.

"Naša porodica je razdvojena. Volodimira povremeno viđam ovde u kancelariji. Možda uđem da ga vidim, ako danas nije na nekom sastanku. Djeca nekako shvataju da će se ovaj period kad-tad završiti", rekla je ona.

Zelenska je rekla da je sa svojom djecom uvijek pokušavala da govori iskreno o ratu. "Ona sve čita, sve vidi i zna koje pobjede moramo da ostvarimo da bismo okončali rat"

"S mojim sinom je drugačije, on je politikolog u odrastanju, sve zna, daje nam vojne savjete, šta da kupimo. A i svom ocu govori kakve tenkove, avione, helikoptere treba da kupimo, šta nam fali. Koje zemlje nam loše pomažu, koje nam pomažu dobro. On je vojni stručnjak", rekla je on.

