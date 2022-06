Putin o svjetskoj ekonomskoj krizi: Greške zapadnih zemalja dovele do globalne inflacije

Predsjednik Rusije, Vladimir Puitn, čestitao je u ponedjeljak jubilej Rusima.

Izvor: Profimedia

Predsednik Rusije, Vladimir Putin, čestitao je 25. godišnjicu od osnivanja Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma i čestitao organizatorima Foruma i svima koji su učestvovali u njegovom radu godišnjicu.

"Tokom proteklih godina, Forum je postao veoma reprezentativan međunarodni događaj. Fokus njenih učesnika, kako ruskih i stranih političara, naučnika i preduzetnika tiče se unapređenja domaće i globalne ekonomije: od specifičnih oblasti industrijske saradnje do obezbjeđivanja informacione bezbjednosti i zaštite životne sredine. U toku direktne i konstruktivne komunikacije sklapaju se obostrano korisni dugoročni ugovori i razmjenjuje poslovna iskustva", rekao je Putin.

On se osvrnuo na to da se ovaj jubilej održava u teškom trenutku za čitavu međunarodnu zajednicu.

"Dugogodišnje greške zapadnih zemalja u ekonomskoj politici i nelegitimne sankcije dovele su do talasa globalne inflacije, do razaranja uobičajenih logističkih i proizvodnih lanaca, do naglog porasta siromaštva i nestašice hrane. Ali, kako to biva, uz izazove, otvaraju se i perspektive. Zato se moto Foruma 'Novi svijet i nove mogućnosti' čini toliko aktuelnim. Uvjeren sam da će za Rusiju 2020-te godine postati period jačanja ekonomskog suvereniteta, koji predviđa ubrzani razvoj sopstvene infrastrukturne i tehnološke baze, kvalitativno povećanje nivoa obuke specijalista, kao i formiranje nezavisnog i efikasan finansijski sistem. Istovremeno, ruska ekonomija će se sve više oslanjati na privatnu inicijativu i, naravno, zadržati kurs ka otvorenosti i širokoj međunarodnoj saradnji", naveo je Putin.

Prema njegovim riječima, svima je zajednički interes podsticanje trgovine i investicija, kao i zajednički razvoj tehnologija.

"Cilj je da jačamo finansijska i berzanska tržišta i povećavamo učešće obračuna u nacionalnim valutama. Važno je uvođenje i razvijanje zaista obostrano korisnih integracionih modela, kao što se već radi u prostoru Evroazijske ekonomske unije. Siguran sam da će Forum nastaviti da daje značajan doprinos rješavanju mnogih prioritetnih zadataka pred čovečanstvom, a njegove odlike će uvek ostati međusobno povjerenje, smislenost, duh plodnog dijaloga i partnerstva", rekao je Putin.

(MONDO)