Poskupio papir: Britanske novine smanjuju broj stranica

Štamparske kompanije u Velikoj Britaniji počele su da smanjuju broj stranica u novinama zbog visoke cijene papira, javljaju britanski mediji.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Rastuća cijena papira umanjila je profit izdavačke kompanije "Rič", koja posjeduje novine kao što su "Miror", "Ekspres" i desetine lokalnih izdanja.

Troškovi novinskog ili štamparskog papira porasli su tokom protekle godine za 65 odsto, što je primoralo kompaniju "Rič" da smanji broj stranica u svojim novinama, poveća cijene i smanji tiraž.

U aprilu su cijene novinskog papira u Evropi dostigle najviši nivo svih vremena.

Mnoge fabrike papira zatvorene su posljednjih godina kao rezultat smanjene potražnje izazvane široko rasprostranjenim prelaskom na onlajn izdanja, dok su i poremećaji povezani sa pandemijom uticali na lance snabdijevanja. S obzirom na to da se ekonomija vraća u normalu nakon pandemije virusa korona, to je dovelo do enormnog i brzog rasta cijena koje naplaćuju preostale fabrike papira, piše "Gardijan".

Sve veći troškovi proizvodnje i distribucije štampanih novina teško utiču na sve štampane izdavače. To najviše pogađa besplatne novine kao što su "Metro" i londonski "Ivning standard", koji ne mogu da naplate više da pokriju troškove poklanjanja stotina hiljada primjeraka. Pogođen je i "Gardijan medija grup" - izdavač "Gardijana", ali zarađuje više od svoje veb-stranice u poređenju sa većinom drugih britanskih izdavača.

Među razlozima koji se pripisuju rastu cijena su uticaj kovida na ponudu i potražnju recikliranih vlakana, uticaj virusa korona na logistiku, te inflacija u energetskom sektoru u prvom kvartalu prošle godine.

(Srna)