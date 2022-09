Otkriveni tajni planovi Bakingemske palate: Elizabetinu smrt neće smjeti odmah da objave

Kraljica Elizabeta je jedan od najdugovječnijih vladara, njeno krunisanje 1953. godine snimale su televizijske kamere, a nakon smrti njenog supruga princa Filipa, prvi put je pomenut i tajni plan Bakingemske palate u slučaju smrti kraljice.

Izvor: Profimedia

Vijest o lošem zdravstvenom stanju kraljice Elizabete uznemirila je svjetsku javnost, a mnogi se mole za nje život, nakon loših prognoza ljekara. Prinčevi Čarls i Endru (vojvoda od Jorka) stigli su u rezidenciju u Škotskoj da budu pored svoje majke. Iako mediji već dugi niz godina vest o njenoj smrti imaju "na obaraču", ipak će morati da sačekaju.

Poslije smrti supruga princa Filipa protekle godine, sa kojim je bila u braku 73 godine, mnogi se pitaju koliko će još dugo poživjeti Elizabeta II, a što je još važnije - šta će biti poslije nje. Kraljica će ostati upamćena kao najdugovečniji vladar u istroiji, a u junu je proslavila i svoj platinasti jubilej, povodom obiljažavanja 70 godina njene vladavine.

Upravo je kraljica Elizabeta bila prvi britanski monarh čije su krunisanje 1953. godine snimale televizijske kamere; više od pola miliona televizora prodato je u Britaniji uoči tog događaja. Doživjela je i uspon televizije u boji, mobilnih telefona i interneta.

Tajni plan Bakingemske palate

Poslije smrti princa Filipa sa kojim je u braku provela 73 godine, u britanskoj javnosti su se ponovo pojavili "tajni" planovi Bakingemske palate, vlade i BBC-a za dane poslije kraljičine smrti.

Predviđa se da će kraljica umrijeti poslije kratke bolesti. Njena porodica i ljekari će biti uz njenu postelju. Glavni kraljičin lekar biće zadužen za sve. On će voditi računa o pacijentu, kontrolisati pristup njenim odajama i koje će informacije biti puštane u javnost, a te informacije će po tradiciji biti kratke i jasne. Kada umre, princ Čarls postaje kralj. Njeni najbliži će joj poljubiti ruke, a kraljičin sekretar će saopštiti vijest.

Nakon toga će biti kontaktiran premijer. Posljednji put kada je britanski monarh umro, prije gotovo 70 godina, korišćena je šifra "Hajd park ugao". Ovoga puta, plan je da se koristi fraza "Londonski most je pao".

Vijest će potom biti poslata vladama 15 zemalja gdje je kraljica takođe bila šef države i 36 drugih zemalja Komonvelta. Cilj je da vijest prvo saznaju lideri pa tek onda javnost.

Mediji i BBC, koji je godinama imao monopol na ovakve vijesti, će vijest objaviti u prosjeku poslije nekoliko sati kako bi kraljevska porodica i država imali vremena da se pripreme. Istovremeno sa objavom vijesti, ispred Bakingemske palate će se pojaviti stražar u crnom, a sajt palate biće preoblikovan u tužnu stranicu sa tekstom na tamnoj pozadini.

Mediji, bar britanski, već imaju spremne čitulje koje će se brzo preraditi i obnoviti, televizijske i radijske stanice prebaciće se na režim "žaljenja", sa ozbiljnom muzikom, bez humorističkih emisija. Zastave će biti spuštene na pola koplja, a turistička mjesta biće zatvorena. Za to vrijeme, posebno veće će u palati Svetog Jakova objaviti nasljednika Elizabete II.

Tijelo Elizabete za to vreme trebalo bi da bude izloženo u Bakingemskoj palati, gdje će javnost moći da oda počast a očekuje se da će period žalosti trajati bar 10 dana kako bi se javnost prilagodila i pripremila za promjene u monarhiji. Ako kraljica umre u inostranstvu, kraljevska avijacija će poletjeti sa Norholta, na zapadu Londona sa već pripremljenim kovčegom. Ako umre na svom imanju u Norfolku, automobilom će biti prebačena u London.

Najraskošniji planovi ostavljeni su za kraljičin voljeni Balmoral gdje se ona trenutno nalazi, a tu i provodi tri mjeseca svake godine. Tamo će se primenjivati škotski rituali - najpre će njeno tijelo biti izloženo u Edinburgu gde će je čuvati kraljevski strijelci.

Potom će kočveg biti prenijet do katedrale svetog Gila, a odatke kraljevskim vozom krivudavim i dugim putem duž obale do Bakingemske palate gdje će je čuvati grenadiri sa puškama uperenim u tlo, a kovčeg će biti izložen na oltaru. Iako planovi za kraljičinu smrt postoje od 1960ih i detaljno su proučeni, o detaljima će odlučivati princ Čarls i sve odluke će na kraju ipak donositi on.

Parlament će odati kraljici poštu dvominutnim čutanjem a potom će se zakleti na vjernost novom vladaru. Na dan sahrane, kovčeg u kome će biti pohranjena u grobnicu će biti očišćen i ispoliran, Big Ben će zvoniti i život će, na jedan dan, stati.

Kraljica će biti prvi britanski monarh sahranjen u Vestminsterskoj opatiji od 1760. godine. Očekuje se prisustvo 2.000 gostiju i stotina medija. Arhiepiskom će držati slovo, plotuni će biti ispaljeni i nacija će ožaliti svoju kraljicu. Potom će kovćeg biti prenijet u kočiji do Vindzora gde će je čekati članovi kraljevskog dvora i gdje će biti sahranjena u privatnosti a kralj Čarls se iz srebrne posude sipati šaku crvene zemlje.

(MONDO)