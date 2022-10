Bajden o raskidu ugovora između Rusije i Ukrajine: "To je nečuveno, povećaće glad"

Na raskid ugovora o izvozu pšenice između Rusije i Ukrajine oglasio je predsjednik Amerike Džozef Bajden.

Američki predsjednik Džozef Bajden tvrdi da nema apsolutno ništa dobro u odluci Moskve da zaustavi sporazum kojim je dozvoljen izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora. Rusija je ranije upozorila da bi krijumčari mogli da zloupotrijebe brodsku rutu i ​​stavila je na čekanje sporazum u subotu nakon, kako je nazvala, "terorističkog napada“ na plovila uključena u obezbjeđivanje bezbjednosti koridora.

"To je čisto nečuveno... Povećaće glad. Nema opravdanja za to što rade. UN su pregovarale o tom dogovoru i to bi trebalo da bude kraj", rekao je Bajden novinarima u Delaveru u subotu.

Rusija je u subotu saopštila da je obustavila poštovanje sporazuma, uz posredovanje UN i Turske ranije ove godine. Taj potez usljedio je nakon što je Kijev izveo veliki napad dronom na Crnomosku flotu i civilna plovila uključena u obezbjeđivanje bezbjednog prolaza za poljoprivredni teret iz ukrajinskih luka, objasnilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ukrajinske vlasti nisu ni potvrdile ni demantovale izvođenje napada, ali su odluku Rusije da suspenduje žitni sporazum nazvale "primitivnom ucjenom“. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je desetine brodova trenutno nasukano, neki više od tri nedjelje, i optužio Rusiju da je postavila "namjernu blokadu“ kako bi donijela "glad velikih razmera u Afriku i Aziju“.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova je u petak objasnilo da su moskovski stručnjaci uključeni u provjeru brodova koji plove prema sporazumu pod pritiskom "veštačke” gužve brodova u luci Istanbul, očigledno da bi ih natjerali na manje rigorozne provere tereta.

Sporazum o pšenici

Sporazum između Moskve i Kijeva postignut je u Istanbulu u julu uz posredovanje UN i Turske. Imao je za cilj da otključa poljoprivredni izvoz preko Crnog mora iz Rusije i Ukrajine – dva vodeća svjetska izvoznika žitarica – koji je morao da se zaustavi zbog sukoba između dvije nacije. Sporazum je hvaljen kao ključan za ublažavanje globalne krize sa hranom i pomaganje najsiromašnijim zemljama svijeta da izbjegnu glad.

