NOVA DROGA SE ŠIRI EVROPOM: Preopasna je

Nova droga hara Evropom, pretpostavlja se da je stigla i u Srbiju, a evo o čemu je riječ i koliko je opasna!

Izvor: Youtube/VICE/Screenshot

Jarko ružičasta droga koja se naziva "tusi", poznatija još i kao "ružičasti kokain", brzo širi Evropom i postaje sve popularnija među mladima. Svjetski mediji navode da potiče iz Kolumbije i da je postala sinonim za novu generaciju mladih dilera, koji je navodno prave i prodaju. O kakvom je narokotiku riječ i ima li ga i u Srbiji?

Prim. dr Diana Raketić V.D. direktorka Zavoda za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj kaže za Euronews Srbija da oni još uvijek nisu imali direktnog iskustva sa ovom drogom, tačnije da nisu imali pacijente na detoksikaciji koji su je konzumirali, ali ukazuje da o njoj uveliko pričaju i njihovi pacijenti. Kako dodaje, ne može da se isključi mogućnost da se ona uveliko ne koristi i u Srbiji.

"Mi još uvijek nismo imali iskustva sa tusijem, ali to ne znači da je nema u Srbiji. Sa pacijentima, koji nam dolaze, često razgovaramo i na temu novih droga koje su primijećene u svijetu. Oni nam kažu da su čuli za ovu i da znaju da je ima i kod nas. Međutim, mi se još uvijek nismo direktno susreli sa njom. Za tusi smo takođe čuli i od kolega iz inostranstva koji su nam na seminarima pričali da su se susretali sa ovom drogom tako da smo o njoj čuli i iz prve ruke", kaže dr Raketić.

"Ne zna se šta sve ima u tusiju"

Zapravo, kako objašnjava, ova droga je na sebe skrenula pažnju ljekarske struke upravo zbog toga što se, kako navodi, pravi u "kućnim laboratorijama" i zbog toga nema preciznog recepta po kome se proizvodi, što je čini posebno opasnom. Zapravo, objašnjava, šta će tačno "tusi" da sadrži u sebi, zavisi od onog ko je pravi.

"Nju zovu 'ružičasti kokain', ali ona zapravo nema kokaina u sebi. Pretpostavljam da je u pitanju neki markentiški trik. To je prije svega mješavina MDMA i ketamina, mada neki tvrde da tu ima dosta kofeina i fentamila koji je takođe jedna ozbiljna droga opijatskog karaktera. Neki navode i da ova droga ima mnoge druge suspstance. Vi zapravo suštinski ne znate šta je sve unutra i u kojoj količini i to je glavni problem kada treba da tretirate takvog pacijenta", objašnjava ona.

Dr Raketić kaže da u svakom slučaju, nezavisno od kompletnog spiska sastojaka, korisnici "tusija" doživljavaju kombinaciju sedativnog tripa ketamina sa stimulativnog dodatka MDMA, i oni su, prema njenim riječima, osnova za ovu drogu. "Ono što znamo je da spada u grupu klupskih droga. Zbog toga je "tusi" sve popularniji kod mladih. Prepoznaje se po tome što je u pitanju prah koji je roze ili ljubičaste boje i ima miris jagode. Takođe, ima stimulativni i halucinogeni efekat. Uglavnom se uzima intranzalno, odnosno ušmrkava se, mada može da se rastvori i da se popije.

Dr Raketić kaže da je to droga koja daje osjećaj euforije. Suština je, pojašnjava, u tome da izaziva osećaj pomućene svijesti, veće fizičke i psihičke energije, ali dodaje, ima i halucogeni efekat.

Uznemirujuće posljedice

Upitana koje konkretne posljedice ova droga može da izazove, kaže, da je karakteristika klupskih droga, pa i "tusija", taj da pruža osjećaj sužene svijesti i po tome se ova posebno ne razlikuje.

Dr Raketić dodaje da zavisnost od nje nije isljučena, ali može da izazove razne druge posljedice.

"Naravno, neko ko konzumira i druge droge može da bude sklon tome da i ovu koristi. Zbog toga, ne možemo samo da gledamo na to da neko koristi isključivo samo ovu drogu. Uglavnom to bude kombnacija raznih koja može da uključi i tusi. U svakom slučaju, nezavisno od toga, na nju treba da gledamo kao na drogu koja je klupska, koja ima stimulativni i haluciogeni efekat. Zavisnost može da nastane, ali je glavni problem drugačiji. On se tiče akutnih, nus efekata. To znači da nakon njenog konzumiranja vi možete da završite na psihijatrijskom odjeljenju jer ste imali određene halucinacije. Takođe, zbog loše percepcije realnosti i okruženja, na primjer zbog toga što ste nešto loše nešto protumačili, postoji i opasnost od suicida, situacije u kojoj bi osoba mogla da postane žrtva nasilja ili neke druge opasne situacije. Prosto, suština je da nakon njene komzumacije vi imate poremećeno rasuđivanje realnosti i ne može se predividjeti kako ćete da reagujete u tom trenutku. Jednostano, nakon što uzmete tusi izvjesno je da vi ne možete da razlikujete bitno od nebitnog, pa zbog toga ne možemo da predvidimo dalji ishod", objasnila je ona.

Dr Raketić za Euronews Srbija upozorava da je jako važno obratiti pažnju posebno na mlade kada je u pitanju ova droga, jer kako ponavlja, ona je zbog svoje boje i mirisa, upravo među njima i popularna. Kako naglašava, pred nama su praznici, pa samim tim se očekuje i da u narednom periodu bude organizovano što više žurki na kojima može da se očekuje da ova i ili slična droga bude dostupna.

Podaci i brojke koje upozoravaju

Narkotici su generlano sve pristuniji među mladima u Srbiji, naročito među djecom školskog uzrasta. Ovaj podatak potvrđuju i rezultati Evropskog istraživačkog projekta o alkoholu i drogama, koje je na svom sajtu objavio Batut, i koje navode da je gotovo 15 odsto djece već u prvom razredu srednje škole probalo neku vrstu droge. Prema podacima Batuta 8,6 odsto učenika stаrоsti 16 gоdinа je probalo neku vrstu droge.

Još jedno istraživanje koje je radio Kriminalističko-policijski univerzitet pokazuje da ovo pitanje vremenom postaje sve ozbiljnije. Od ispitanih 1.287 učenika, gotovo 18 odsto je reklo da koristi, a 14 odsto distribuira (prodaje) narkotike. Alarmantan je i podatak koji navodi da je proteklih godina, upotreba droge među mladima od 15 do 18 godina porasla je za više od šest odsto.

Takođe, da su na udaru narko dilera upravo učenici kao potencijlani distributeri ali i konzumetni, ranije je za Euronews Sribija potvrdio i Lambe Đorelijevski, inspektor Četvrtog odjeljenja beogradske policije, odjeljenja za borbu protiv droga koji je u penziji i koji kaže da se u svojoj praksi susretao i sa djecom koja imaju ozbiljan problem sa konzumiranjem narkotika.

"Ono što je za nas sve jako poražavajuće je i to da su nama korisnici droga, pogotovo oni koji počinju i koji imaju kasnije problem, upravo djeca koja su završni razredi osnovnih škola i srednjoškolci", rekao je Đorelijevski. U svakom slučaju, sagovornici Euronews Srbija saglasni su u jednom - droga je mladima dostupna, kako u svijetu tako i kod nas i zbog toga je uvek dodatan oprez okoline i roditelja neophodan.

Španija na udaru "tusija"

Nove droge svakako su ispit za državu, ljekare i policiju. Dr Raketić kaže za Euronews Srbija da su joj upravo kolege iz Španije potvrdile, iz svog iskustva, koliko je "tusi" zapravo drugačiji od tipičnih droga i sa svim su se sve suočavale ne terenu.

"Nedavno smo bili na jednom seminaru i kolege iz Španije su nam rekle da se uveliko susreću sa ovom vrstom droge i da imaju dosta problema. Kažu da su nemoćni kada im pacijent dođe na detoksikaciju, jer vi zapravo nikada ne znate tačno koje je sve supstance u sebi imala ta konkretna doza koju je on uneo u sebe", kaže ona.

Podatak da "ružičasti kokain" uveliko hara Evropom potvrđuje i nedavna vijest o tome da je španska policija krajem novembra uhapsila sedam članova bande za koje se tvrdi da su umiješani u distribuciju kokaina i "tusija" u Madridu i Malagi nakon što su ih prokrijumčarili u koferima vazdušnim putem iz Latinske Amerike.

Pretres njihovih domova u Španiji otkrio je osam kilograma onoga što su policajci nazvali "ružičastim kokainom", kao i običan kokain i gotovinu. U maju je policija takođe pronašla laboratoriju za drogu u gradu nedaleko od Madrida gdje su navodno dileri spremali "ružičasti kokain".

Portal insightcrime.org. navodi da je u Španiji ova droga zapravo prvi put registrovana 2016. godine, kada je takođe tada devet osoba, uključujući i nekoliko Kolumbijaca, privedeno a tada su pronađene i dvije laboratorije u predrađu Madrida. Zbog umiješanosti Kolumbijaca u gotovo svakom hapšenju, svjetski mediji navode da je upravo Kolumbija baza odakle se ova droga širi dalje, a najviše, prema izvještajima, među Špancima.

(MONDO/Euronews)