ŠAPIĆ OBJAVIO GDJE SE PREMjEŠTA BEOGRADSKI ZOO VRT: "To je najbolje mjesto, ali prvo moramo da iselimo ljude"

Nakon brojnih pregovora, odlučeno je da se beogradski Zoološki vrt premjesti na Adu Ciganliju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prethodnih dana se šuškalo da beogradski Zoološki vrt mijenja lokaciju, a sada je to potvrdio i gradonačelnik Aleksandar Šapić. On je saopštio da se beogradski Zoološki vrt premješta na Adi Ciganliju, tačnije - Ada safari. On je dodao da je i ranije bilo ideja da se zoo vrt premjeseti sa Kalemegdana, ali to nije realizovano.

"Zoo vrt je često bio tema zbog uslova u kojima žive životinja, a i zbog kulturnog dobra Kalemegdana. Čak je i Vuk Bojović imao ideju o izmještanju na Ratno ostrvo, ali se ispostavilo da nije bilo izvodljivo zbog čestih poplava na ostrvu. Bio je prIjedlog za Krnjaču i Surčin. Periferija nije dobar pijedlog. Javlja se problem, kako naći u urbanom dijelu grada mjesto gdje će se životinje osjećati sigurno. Razmišljali smo i pričali - Da zoo vrt ne bude daleko od grada, da zadrzi sredinu iz koje su došle, a to je priroda. Najbolje mjesto je Ada Safari“, saopštio je Šapić.

On je objasnio da je Ada Ciganlija dobro rješenje iz više razloga. Ima puno zelenila i prirode, a ipak je gradska sredina. Duplo je veći prostor od postojećeg (novi će biti na 14 hektara). Ipak, ima i dosta stvari koje treba rešiti, prije nego što Zoološki vret osvane na Adi safari.

"Naravno, ovdje ima naselja, oko 250 porodica. Oni neće ostati bez krova nad glavom, obezbijedićemo im ono što im Zakonom sljeduje. Već smo ušli u razgovore sa njima. Paralelno ćemo gledati da iskoristimo plan usvojen prije više od 10 godina, a to je Savska žičara od Delta sitija do Košutnjaka. Ovo je velika stvar Pješačko-biciklistički most, treba nam oko godinu dana da se izvedu radovi. A žičara je jednostavnija, nije velika trasa, treba samo da se pređe rijeka“, kazao je Šapić.

"Ljudi koji žive ovdje imaju pravni osnov, neće ostati bez ičega. Kad oni budu znali gdje idu, onda možemo da počnemo s projektom. A onda i ove korake paralelno. Zoo vrt zaslužuje da se nađe u pravim uslovima, a i Kalemegdanska tvrđava koja je istorijsko kulturno dobro. Imaćemo zoološki vrt u centru grada, ali u boljjm uslovima“, uvjerava gradonačelnik.

Kada se očekuje novi Zoološki vrt?

Šapić nije precizirao vremenski okvir za konačno premještanje zoološkog vrta, ali se nada će sve biti završeno u naredne dvije do tri godine. Dodaje da novac nije opredijeljen i da je odluka upravo donijeta.

"Krenuće tu interesne grupe, sigurno, kažu zidaće se zgrade, tamo gdje je bio lav, kažu, biće restoran, gdje je bio aligator, zgrada. To je sve laž. Taj prostor bice sanitarno zaštićeniji nego sada“, uvjerava Šapić.

(Mondo/Nova)